2026年1月3日（土）23:30〜24:25 日本テレビ（関東ローカル）にて「ニッポン人の頭の中〜みんなの本音SP〜」の放送が決定！放送後からTVerにて無料配信を実施。

2023年から2024年3月まで放送していた、有田哲平（くりぃむしちゅー）と進行・藤井貴彦がレギュラー出演する「ニッポン人の頭の中」がパワーアップして帰ってきた！検索エンジンやSNS、日常にあふれかえる多種多様なデータをもとにニッポン人の本当の頭の中を可視化するビッグデータバラエティー。出演者たちは検索データの結果をクイズ形式で予想していき、答えを導き出していく。

今回のゲストには、津田篤宏（ダイアン）、⻑浜広奈、中丸雄⼀、森泉が登場。番組では、30代から70代までのニッポン人の女性が一番気になっていることも紹介！検索ワード「〇〇 本音」の〇〇に入る言葉とは？

10代から70代まで各年代の女性たちが「最も疲れる」と感じていることは？20代から60代のニッポン人の男性が一番気になっている「女子ウケ」とは？など、ビッグデータから見えるニッポン人の本音が判明する。さらに番組では、2026年にはやるかもしれない新たなエクササイズ“ゴイゴイスー体操”が爆誕！収録を終えての出演者のコメントを紹介。

●津田篤宏（ダイアン） コメント

津田：前に1回出させてもらってて、久々に、こんな感じやったと思い出して、すごく楽しかったです。2026年、僕の何か“生きる道”が見つかったんで、ぜひご期待くださいという感じです。

ディレクター（以下D）：生きる道が見つかった？

津田：見つかりました。ぜひそれ確認してほしいと思います。

D：1番楽しかったクイズはありますか？

津田：全部面白かったんですけど、やっぱり、ちょっとズレがあるというか自分と、若い10代の…面白かったです！

●⻑浜広奈 コメント

長浜：今日はいろんな知識を学べたクイズでした。

D：ゴイゴイスー体操どうでした？

長浜：生のゴイゴイスーあんなにたくさん聞けて光栄でした。みんなにゴイゴイスー体操は、やせるよって言おうと思います（笑）。

●中丸雄⼀ コメント

中丸：収録に参加して、全然知らないことばかりでした。10代の検索ワードがもう全く、想像できなかったです。知らない単語とかもありましたし。これ何？ みたいな。イラストとかを…ブログのなんか…スケブ？ とかも初めて聞きました。

D：今日の収録の感想は？

中丸：結果言っちゃあれですもんね。なんだろうな。楽しく勉強したという感じです！

●森泉 コメント

森：楽しかった。やっぱ面白い。人の頭の中って何を考えているのだろうって。やっぱりみんな必ず思うじゃない。それが今回、根掘り葉掘り年代別に知れたので、ためになる番組でした。

D：新しいエクササイズ（ゴイゴイスー体操）が生まれましたね？

森：あれ中毒だね。頭から離れない。たぶん、はやると思う！

●番組概要

■出演

有田哲平（くりぃむしちゅー）

進行/藤井貴彦

ゲストパネラー/津田篤宏（ダイアン）⻑浜広奈 中丸雄⼀ 森泉（※50音順）

■チーフプロデューサー 藤森和彦

■プロデューサー 岩崎小夜子

■演出 那須太輔

■制作協力 AX-ON てっぱん

■製作著作 日本テレビ

■公式サイト https://www.ntv.co.jp/mindofjapanese/

■TVer https://tver.jp/series/srl4vn8vox

■X @atamanonaka_ntv

■番組推奨ハッシュタグ #ニッポン人の頭の中