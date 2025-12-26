中国のSNSで、関係ない日本人の動画を無断で使用し、ねつ造した字幕をつける投稿が相次いでいます。「琉球は中国の領土」との投稿も。

■日本人動画に字幕「琉球は中国の領土」

今月、中国のSNSに投稿された動画。踊っているのは、日本人です。

そこには「私たちは琉球の小学校の教師だ。琉球は返還の日が近づいてきた。祖国の子供たちと会うのが楽しみだ」という文字が。

「琉球」、つまり沖縄が「中国に返還される日が近い」と書かれていました。

別の動画にも「琉球は中国の領土」といった意味の言葉が書かれています。

実はこれらの動画、映っている日本人は、中国とも沖縄とも関係のない、近畿地方にある複合施設の職員。

この施設の担当者は「動画が勝手に使用された」と話します。

施設の担当者

「まったく身に覚えがない。悪意のある編集だ」

■沖縄の日本帰属を疑問視する主張繰り返し

日本政府が、明治時代に設置した沖縄県。第二次世界大戦後、アメリカによる統治を経て、1972年に日本に返還されました。

しかし、中国メディアは…。

中国メディア

「1879年、日本は琉球を強制的に併合した」

また、中国外務省の報道官は今月上旬、日本を念頭に…。

中国外務省 報道官

「（日本は）アイヌや琉球などの先住民の権利を引き続き侵害し、外国人差別政策を打ち出している」

中国政府系メディアも、「中国は、日本による琉球併合の正当性を一度も認めていない」と報じるなど、沖縄が日本に帰属することを疑問視する主張を繰り返しています。

■日本の外務省幹部「同じ土俵に立たない」

こうした動きに、日本政府は今月はじめに…。

木原官房長官（12月1日）

「ご指摘のような中国の報道にコメントする必要はないと思っています。なぜならば、沖縄は我が国領土であることには何ら疑いもないからであります」

中国の報道を“取り合う必要はない”と強調しました。

中国側から事実と異なる発信が続いていることについて25日、日本の外務省幹部は…。

外務省幹部

「中国側の主張が国際的に賛同を得ている状況ではない。同じ土俵には立たずに、間違っていることは間違っていると発信していく」

■日本人アイドルの動画にねつ造した字幕が

こうした中、相次いでいるのが中国のSNSで、関係ない日本人の動画を無断で使用し、ねつ造した字幕をつける投稿です。

誰が投稿したのかはわかっていませんが、中には日本で活動する女性タレントの映像を無断で使用した投稿も。

TikTokで約56万人のフォロワーがいるアイドルの岸みゆさんの投稿が“悪用”された動画には「琉球が早く返還されてほしい」との字幕が。

しかし、本人のSNSに投稿された元の動画に、字幕はありません。

岸みゆさん

「メリークリスマス。きょうは何するんですか？」

この投稿について、岸さんの所属事務所に聞くと…。

岸さんの所属事務所

「テロップのような発言はまったくしていないので、このように使用されていることに驚いている」

別の動画も「後ろ、肉眼で頑張ったらスカイツリー見えます」という音声が聞こえますが、字幕には「ここは美しい琉球です」「祖国に連れ戻してほしい」という文字が。

同様の映像を100件以上投稿するアカウント。プロフィールには、「琉球の小学校教師」と日本語も使われ、投稿者の場所は「日本」。日本人を装っていることがわかります。

日本は、どう対応すればいいのでしょうか？

■専門家「よくある認知戦」

中国情勢に詳しい専門家は…。

中国情勢に詳しい 神田外語大学 興梠一郎教授

「これは別に珍しいことではない。これはよく言われる認知戦。『日本人もこう言っている』と世論を操作していく。いま始まったことではなくて、特に単発の短い動画はインパクトがあるので、若い人たちにもかなり拡散していく」

では、さまざまな圧力をかけているとみられる中国に対し、日本はどう対応するべきなのか？

神田外語大学 興梠一郎教授

「こらち（日本）は明らかに冷静に対応してるので、そうすると向こう（中国）がやってても、やりがいがないというか。そうするとだんだん『じゃあもういいか』となっていく。何か月か何年とは、はっきり言えないですが、過去の例を見るとだんだんそうなっていく」

（12月25日放送『news zero』より）