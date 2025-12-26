江戸時代から「一生に一度はお伊勢さん」と言われるほど、多くの人の憧れの場所だった、三重県の伊勢神宮。そこから車で10分の所にあるのが、第104回、全国高校サッカー選手権大会に三重県代表として出場する宇治山田商業です。

初戦は12月31日の2回戦で、前回大会全国ベスト8・東京A代表の私立堀越高校と駒沢陸上競技場で対戦します。そんな三重県代表・宇治山田商業高校を応援したい5つのポイントを紹介します。

1.創立100年を超える歴史。他分野でも活躍



1908年に創立した100年以上の歴史がある公立高校で、県内では「山商(やましょう)」の名で親しまれています。

生徒数は3学年で約510人。部活動では陸上競技部や相撲部は全国大会の常連で、アテネオリンピックのマラソン女子金メダリスト・野口みずきさんも宇治山田商業出身です。

他にも、硬式野球部も甲子園に出場経験があるほか、文化部も盛んで、コンピュータ部は全国優勝の経験もあるなど、様々な分野で活躍を見せています。

2.全国初勝利目指す山商サッカー部



1958年創部の宇治山田商業サッカー部。部員数はマネージャー含め81人で、そのほとんどが地元・三重県南部の出身です。

チームは過去93回大会で選手権全国大会に出場。全国高校総体の出場経験はなく、今回が創部以来2回目の全国大会、11大会ぶり2回目の選手権全国大会となります。

選手権全国大会に前回出場した時は初戦の2回戦で新潟県代表の開志学園JSCと対戦しました。

選手権初出場校同士の一戦は2対3で敗退。前半の早い段階で2点ビハインドという苦しい立ち上がりの中粘りを見せましたが、あと一歩届きませんでした。

2度目の全国の舞台で、全国大会初勝利を目指します。

3.去年の三重県代表校・津工業との決勝



11月に行われた全国高校サッカー選手権大会三重県大会の決勝。宇治山田商業の相手は前回大会の三重県代表校で、去年のレギュラーが8人残る県立津工業高校でした。

前線からの守備とハードワークが特長の宇治山田商業に対し、ショートパスを中心としたパスサッカーが特長の津工業。

試合は前半9分に宇治山田商業が高い位置でボールを奪い、向井陽人選手(2年)のシュートで先制。その後津工業に1点を返されますが、32分に北川希心選手(3年)が2点目を奪います。

後半に入り津工業も攻勢を強めてきますが、キャプテンの野口七音選手(3年)、奥野颯選手(2年)のセンターバックコンビを中心に守り切り、11大会ぶり2回目の優勝を果たしました。

そんな宇治山田商業の初戦の相手は東京A代表の堀越高校。

実は前回大会の三重県代表校・津工業も選手権の初戦で堀越と対戦していて、三重県代表は2大会連続で、初戦で同じ相手と対戦することになります。(前回大会は0対2で津工業が敗戦)

津工業の想いも背負って、勝利を目指します。

4.夏に鍛えた走力でリベンジ



就任10年目の古西祥監督率いる宇治山田商業は組織的な守備、そしてハードワークが特長のチームです。

準決勝では三重高校にPK戦で勝利、決勝では前回大会の代表校、津工業を下し、優勝を決めました。

実は宇治山田商業は準決勝で対戦した三重高校には6月のリーグ戦で0対8と衝撃的な敗戦を喫しています。

この敗戦を受け、例年行っていた夏の合宿の方法を変更。トップチームは香川や静岡に遠征を行い、Jリーグのユースチームや関東の強豪校と練習試合を実施しました。

連戦に次ぐ連戦で試合数は1か月でなんと34試合。真夏の中での連戦を乗り越える事で試合の中での体力と選手層の厚さを強化しました。

その結果、準決勝では延長100分を走りぬき三重高校相手にリベンジ達成。決勝でも最後まで運動量を落とさず勝利した宇治山田商業。全国でもその走力を発揮します。

5.未来の後輩たちに勝利を届ける



三重県はこれまで四日市中央工業高校が35度選手権全国大会に出場し、70回大会で優勝(帝京との両校優勝)するなど、選手権全国大会には三重県北中部の高校が多く出場しています。

その中で宇治山田商業のサッカー部の選手たちはほとんどが、地元伊勢市など・三重県南部の出身。「次こそ自分たちの代で、地元の仲間たちと一緒に全国大会に行きたい」と宇治山田商業のサッカー部に入部しています。

古西祥監督も「地元の子供たちが、先輩たちの戦う姿を見て宇治山田商業サッカー部に入学する、そんな良いサイクルができている。全国に行くことで、学校のある伊勢市をはじめとする三重県南部の育成の成果を多くの人に披露したい」そう意気込んでいます。

12月31日・大晦日、地元の思いを背負って、そして、未来の後輩たちに全国初勝利を見せるべく、初戦に臨む宇治山田商業です。

(取材・文 高校サッカー選手権民放43社/三重テレビ放送)