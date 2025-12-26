アスレチックスがタイラー・ソダーストロム（24）と7年総額8600万ドル（約134.2億円）で契約延長で合意したことについて、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が分析している。球団史上最大の保証額で8年目には球団オプションが付いており、そのオプションといくつかの出来高条項を含めると、最大で1億3100万ドル（約204.4億円）に達する可能性がある。

ソダーストロムは31歳シーズンまで球団の保有下に置かれることになる。左打ちのソダーストロムは2020年のドラフト1巡目指名選手。高校時代から打撃面では高い評価を受けてきたが守備でどこを守るのかが最大の疑問点だった。捕手として指名されたものの、多くのスカウトは将来的に捕手を続けるのは難しいと見ており、その見立ては現実となった。

メジャーでの捕手先発は、2023年のルーキーイヤーにわずか15試合にとどまっている。守備力に課題のある捕手の受け皿として一般的なのが一塁であり、ソダーストロムもメジャー初期は主に一塁を守っていた。しかしながら2024年ドラフト全体4位指名のニック・カーツがいて、カーツが早期メジャー昇格が期待される大学出身一塁手であったため、新たなポジションを見つける必要があった。

2025年、ソダーストロムがメジャー3年目で大ブレイク。4月末までに9本塁打、打率.284、出塁率.349、長打率.560を記録。カーツが4月21日にメジャー昇格を果たした時点で、ソダーストロムはすでに打線の中軸に固定されていた。そこでアスレチックスはソダーストロムをプロでの守備経験は皆無の左翼へと投入した。成長痛は覚悟していたが期待を大きく上回った。

守備防御点（DRS）では平均的な左翼手より10点も優れており、シーズン終了時にはゴールドグラブ賞のファイナリストに選出された。打撃も良かった。最終的には打率.276、出塁率.346、長打率.474、25本塁打でチーム4位となった。コンタクト率は2024年から6ポイント改善し、左打者ながら左投手相手にも十分対応（.270、.315、.423）した。結果、134億円の契約を手にしている。