サブカルチャーの発信地「中野ブロードウェイ」をはじめ、国内外のさまざまな文化や個性が集まる街としても知られる東京都中野区。

そこに学校を構えるのが、12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会に東京A代表として出場する堀越です。

12月31日の全国大会2回戦が初戦で、三重代表の宇治山田商業と駒沢陸上競技場で対戦しますが、その堀越を応援したくなる5つのポイントを紹介します。

1.学校史上初の都大会3連覇！直近6大会で5回目の全国大会出場！



堀越は今大会で学校史上初となる、選手権東京都大会3連覇を達成しました。99回大会から数えると、今大会までの6大会で全国大会に行けなかったのは1度だけ。

近年の東京の高校サッカーを牽引する存在として、黄金時代を築き上げています。

今の3年生は、102回大会で全国ベスト4、前回大会で全国ベスト8を経験している選手たちです。

佐藤実監督も「102回大会で種をまき、芽が出て前回大会を経験し、花を咲かせるところまで来ている」と話しています。

2.前回の経験を活かすための1年



前回大会、2度目の全国制覇を成し遂げた前橋育英に、準々決勝0-1で敗れた堀越。点差以上に実力の差を痛感したと言います。

そこで今年は前橋育英レベルを基準に、日々の練習やフィジカルトレーニングの強度を高めてきました。

佐藤監督も「大事なのは基準」と選手に伝え、学校史上初の全国優勝を目指し、ハードに取り組んだ1年となりました。

3.激戦区東京の決勝で7得点 全員得点できる“選手層の厚さ”



過去9回選手権全国大会に出場している、強豪の國學院久我山高校と東京都大会決勝で対戦した堀越。

前半、小川稜太選手（2年）がゴールし1点リードで折り返します。

すると後半、ストライカー千葉慎之助選手（3年）のハットトリック、途中出場した田中豪選手（3年）の2得点、小森冴樹選手（2年）の得点が生まれ、7-2で勝利を収めました。

都大会は4試合で17得点。オウンゴールを除きエースの三鴨選手以外の12人で全得点をあげました。どこからでも得点できる、選手層の厚さに注目です。

4.選手主体で意思決定するボトムアップ



堀越は、選手が主体となって、チーム戦術、メンバー選考、交代枠の使い方などを考える「ボトムアップ理論」を採用。キャプテンの三鴨奏太選手（3年）が中心となり、チームの意思決定を行っています。

今年は、これまで以上に選手と監督がコミュニケーションを取りながらチーム作りを行ったと言います。

指導する佐藤監督は「選手たちが考え決断し行動することで人間的にも選手としても成長できると信じている」と話します。

5.2大会連続の得点王へ、成長続ける主将



堀越は、前回大会の主力選手が、攻撃の選手に多く名を連ねます。

その中でも特に目立つ存在が、エースナンバー10番を2年生から背負う、三鴨奏太選手です。前回大会では全国で5ゴールをあげ得点王に輝きました。

今年は主将としてボトムアップの中心を担いながら、チームの潤滑油として都大会で多くのゴールを演出。しかし自身はノーゴールに終わっています。

「得点王は特に意識していないが、自分の力を証明する大会にしたい。みんなの人生を揺らせるような一点を自分がお膳立てできればと思っている」三鴨選手の活躍に期待です。

堀越の初戦は12月31日に行われる宇治山田商業（三重）との2回戦。2大会連続で三重の代表校と対戦します。堀越サッカー部の、優勝という花を咲かせる挑戦が始まります。

（取材・文 高校サッカー選手権民放43社/日本テレビ）