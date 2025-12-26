12月31日(水)午後4時～ 6時間放送！「第58回 年忘れにっぽんの歌」11年ぶりの生放送は驚きの企画が満載！大みそか当日に紅白出場歌手が登場！ロンドンバスから番組初の裏生配信＆6時間ボイトレチャレンジも！

テレ東では12月31日（水）午後4時から「第58回 年忘れにっぽんの歌」を放送いたします。テレ東が誇る年末恒例歌特番も今年で58回目。半世紀以上にわたり、日本を代表する歌手が誰もが口ずさめる名曲をお届けしてきました。今年は、昨年同様≪相模女子大学グリーンホール≫にて収録されたステージの模様に加え、なんと11年ぶりに一部生放送でお届け！大みそかの夜、司会の徳光和夫、中山秀征、竹下景子と共に、都内某所からお送りします！

番組では≪相模女子大学グリーンホール≫でのステージのほか、都内各所からあの歌手たちが生歌唱！中にはこの日、紅白歌合戦に出場する歌手の名前も…！さらに番組初の試みとなる裏生配信も実施。人気お笑い芸人が、無謀な大型企画にチャレンジします！

大みそかのリアルな空気とともにお届けする、スケールアップした「年忘れにっぽんの歌」！どこから放送するのか？どこで歌うのか？無事放送できるのか？どこで何が起きるかわからない、一瞬たりとも目が離せないその一部始終を、ぜひリアルタイムでご覧下さい！

■紅白と掛け持ちの歌手も！都内で生歌唱！歌でにっぽんを盛り上げます

盛り上がった≪相模女子大学グリーンホール≫での舞台に負けず劣らず、生放送でも錚々たる顔ぶれの歌手陣が名曲の数々を熱く歌い上げます！収録に参加したデビュー30周年の水森かおりは、生放送にも登場！この日は「紅白歌合戦」の出演も控えており、昭和世代には懐かしい“大みそかの歌番組掛け持ち状態”となります。果たしてどのような出演になるのか…！

とある場所に作られた特設ステージには、大川栄策、田川寿美、ゴールデンボンバーというバラエティーに富んだ顔ぶれが集結！また2026年といえば「大阪・関西万博」。大いに沸いたイベントを振り返りながら、中村美律子と共に大阪ソング特集を！観客に囲まれながら、時にド派手に、時にしっとりと――盛り上がること間違いなしのステージをお届けします。

デビュー25周年を迎えた山内惠介は、ちょっと意外な場所で生歌唱予定！その演出にもご注目ください。

さらにフレッシュな若手２人、辰巳ゆうと＆真田ナオキが 、“昭和100年”イヤーにふさわしく、昭和の名曲を披露するなど、豪華歌手陣がにっぽんの大みそかを盛り上げます！

■「年忘れにっぽんの歌」特別仕様ラッピングをまとったロンドンバスが登場！

放送当日は激走ロンドンバスから裏生配信！真空ジェシカ・ガクが６時間ボイトレに挑む！MCはラランド・ニシダ！

©テレビ東京

12月26日（金）～12月31日（水）の期間、「年忘れにっぽんの歌」特別仕様ラッピングをまとったロンドンバスが都内に出没します！徳光和夫・竹下景子・中山秀征らMC陣に加え、小林幸子・細川たかし・前川清・純烈ら豪華出演者に華やかな金色背景が施されたデザインは、一見、まるでホストの宣伝車にも見える(⁉)ほど、まさに豪華絢爛！音声でも直接、通行人のみなさまに番組の情報を呼びかけます！

そして今回の生放送では初の試み！12月31日（水）の放送当日にテレ東公式YouTubeチャンネルで裏生配信を実施するのですが…配信場所は、なんと都内を激走する「年忘れにっぽんの歌」特別仕様ロンドンバス！その様子は生放送本編のどこかで見切れるかも⁉そしてアナタの街にも現れるかもしれません。

移動しながらの6時間生配信でMCを務めるのはラランド・ニシダ！そして、今年のM-1グランプリファイナリスト、真空ジェシカのガクが、無謀な企画に挑戦！その挑戦とは、ボイストレーナーでありYouTuberとしても活躍するしらスタから、６時間つきっきりでボイストレーニングを受け、番組のラストには北山たけし＆大江裕と共に、その成果を披露するというもの。６時間の締めくくりにふさわしい歌声を披露できるのか、乞うご期待！生放送とともに、ガクの挑戦もぜひ見守って下さい。

≪配信情報≫テレ東公式YouTubeチャンネルhttps://www.youtube.com/@TVTOKYO

今年王者に輝いたあの人が応援に駆けつける⁉それ以外にも、まだまだサプライズ企画が進行中という噂も…！６時間にわたってお届けする、視聴者を裏切らない「絶対にはずさない名曲」の数々、豪華歌手の夢の競演！2025年最後の一日は、ぜひ「年忘れにっぽんの歌」と共にお過ごし下さい！

生成AIで作成⁉大御所演歌歌手が都会のビル群を飛び越える！

ダイナミックな映像が到着！

©テレビ東京

小林幸子・天童よしみ・細川たかし・前川清・松平健ら大御所演歌歌手が、夜の都会のビル群を飛び越えて「年忘れにっぽんの歌」のステージに降り立つダイナミックな映像が到着！12月31日（水）の放送当日まで地上波で流れているほか、テレ東の公式SNSでも続々と投稿されています。これらのリアルではありえない超人的な映像は、生成AIに出演者の顔や動画を読み込ませて制作。まるで本当に出演者が夜のビル群を駆け回っているような、インパクトのある映像に仕上がりました。ナレーションもAIが担当しています。それぞれのセリフも歌手ごとに異なるので、必見です！

ぜひ地上波やテレ東の公式SNSをチェックして、そのクオリティを楽しんでご覧ください！

なにかおかしい？テレ東系の年末年始

間違い？わざと？「違和感」を見つけて

総額2026万円のお年玉を当てようキャンペーン！

12/27（土）～1/3（土）の期間、テレ東系で放送される番組内で一部「なにかおかしい」部分が放送されてしまいます。

皆様にも番組のチェックにご協力いただき、「なにかおかしい」部分をキャンペーン公式HPからご報告いただけないでしょうか？

ご協力いただいた方には抽選で100名様に20万円分、1名様に26万円分のAmazonギフト券（デジタル）をプレゼントします！

詳細は「テレ東なにかおかしい年末年始」で検索、またはキャンペーン公式HPをチェック！

▶キャンペーン公式HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/nanikaokashiitx2025/

≪スタッフコメント≫

■番組プロデューサー・宇賀神敬行（テレビ東京 制作局）

今回は総勢72組の豪華な歌手の皆さんにご出演いただき、大御所から若手、アイドルやタレントさんなどバラエティあふれる顔ぶれが実現しました。今っぽい裏生配信や生成AIを取り入れながらも“大晦日に本当に聞きたい名曲”をしっかりお届けするという基本コンセプトはブレていません。昭和100年にちなんで計100曲お届けすべく大晦日当日まで準備を進めて参ります。

≪番組概要≫

【タイトル】 「第58回 年忘れにっぽんの歌」

【放送日時】 2025年12月31日（水）午後4時～9時55分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【司会】 徳光和夫、竹下景子、中山秀征

【出演】 青山新、秋元順子、石川さゆり、市川由紀乃、一之森大湖、五木ひろし、伊藤咲子、イルカ、大江裕、大川栄策、扇ひろ子、大月みやこ、丘みどり、柏木由紀、狩人、川中美幸、北山たけし、木村徹二、クミコ、倉たけし（ロバート 秋山竜次）、香西かおり、ゴールデンボンバー、九重佑三子、伍代夏子、小林幸子、サーカス、堺正章、坂本冬美、真田ナオキ、島津亜矢、純烈、SHOW-WA、瀬川瑛子、千昌夫、田川寿美、辰巳ゆうと、田辺靖雄、超ときめき♡宣伝部、天童よしみ、鳥羽一郎、中尾ミエ、なかざわけんじex.H2O、中村美律子、長山洋子、新沼謙治、新浜レオン、畠山みどり、氷川きよし、福田こうへい、藤あや子、細川たかし、堀内孝雄、BORO、前川清、松崎しげる、松平健、MATSURI、萬みきお（サンドウィッチマン 伊達みきお）、御崎進（藤井隆）、三沢あけみ、水谷千重子（友近）、水森かおり、三田明、三山ひろし、森口博子、山内惠介、山田太郎、山本譲二、山本リンダ ほか（※50音順）

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/toshiwasure25/

【コピーライト】 Ⓒテレビ東京

≪裏生配信概要≫

【放送日時】 2025年12月31 日（水）午後3時30分開始予定

※スケジュールの都合で開始時刻が変更になる場合がございます。

【配信プラットフォーム】 テレ東公式 YouTube チャンネルhttps://www.youtube.com/@TVTOKYO

【出演者】 ニシダ（ラランド）、ガク（真空ジェシカ）、しらスタ ほか