日向坂46、16thシングル「ひなた坂46」フォーメーション発表を予告 「ついに」「センターは誰」
日向坂46が、16thシングル「クリフハンガー」に収録される「ひなた坂46」のフォーメーションを12月27日に発表する。
【写真】日向坂46、16thシングル「クリフハンガー」ジャケット全5種類
これはオフィシャルサイトにて予告されたもの。12月27日の21時より、YouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」にて、「16th Single ひなた坂46フォーメーション発表＆スペシャル解禁生配信」を実施するという。
配信では、2026年1月28日にリリースされる16thシングル「クリフハンガー」に収録される、ひなた坂46楽曲のタイトルおよびフォーメーションを発表予定。あわせて、ひなた坂46に関するさまざまな新情報も解禁されるという。
なお、出演メンバーについては配信当日に発表される予定。ファンからは「ついに来た」「果たしてセンターは誰になるのか」「楽しみ」と期待の声が多数上がっている。
【写真】日向坂46、16thシングル「クリフハンガー」ジャケット全5種類
これはオフィシャルサイトにて予告されたもの。12月27日の21時より、YouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」にて、「16th Single ひなた坂46フォーメーション発表＆スペシャル解禁生配信」を実施するという。
配信では、2026年1月28日にリリースされる16thシングル「クリフハンガー」に収録される、ひなた坂46楽曲のタイトルおよびフォーメーションを発表予定。あわせて、ひなた坂46に関するさまざまな新情報も解禁されるという。
なお、出演メンバーについては配信当日に発表される予定。ファンからは「ついに来た」「果たしてセンターは誰になるのか」「楽しみ」と期待の声が多数上がっている。