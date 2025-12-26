小芝風花＆高橋文哉、『ゴチ』クビ後初インスタで思い「幸せな時間」「ほんとうに偉大」
俳優の小芝風花、高橋文哉の2人が25日にそれぞれのインスタグラムを更新し、同日の『ぐるぐるナインティナイン 』（日本テレビ系）4時間SPで放送された人気企画「グルメチキンレース ゴチになります26」最終戦の結果によって“クビ”が決定した今の心境を明かした。
【写真】小芝風花、「ゴチ」メンバーとの思い出ショット 高橋文哉との“泣き顔”2ショットも
今年のクビは最大3人となり、ナインティナインの矢部浩之と共にクビが決定した小芝と高橋。小芝は「3年間本当にありがとうございました」と切り出し、「元々母が大好きで、小さい頃からずっと観ていた番組でした」「『いつかゲストに呼んでもらえるように頑張ろうねぇ』なんて 話していましたが、まさかレギュラーメンバーに選んで頂けるなんて…」と母子の目標の一つであったことを明かし、「しかも3年間もいられるなんて… 本当に楽しくて、美味しくて、幸せな時間でした」と振り返った。さらに「ゴチメンバーの皆様 大好きです！！！！」「たくさんたくさん ありがとうっっっ」と感謝をつづった。
一方、高橋は「最高に幸せな2年間でした」と切り出すと、「もちろん、クビは悔しいけれどこの2年間でゴチから頂いたものはほんとうに偉大です」と、番組参加が代えがたい経験になったことを振り返り、「またいつかゴチ出来るように俳優頑張ります！！！！」と前を向いた。
引用：「小芝風花」インスタグラム（＠fuka_koshiba_official）
「高橋文哉」インスタグラム（＠fumiya_0_3_1_2）
