スピードスケートの全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪代表選考が２６日から３日間、長野市エムウェーブで行われる。開幕を直前に控えた２５日、本番会場で各選手が最終調整。男子５００メートルの新星、広瀬勇太（２１）＝高崎健康福祉大＝は初の五輪代表入りを目標に掲げた。同種目の五輪出場枠は「３」。実力者たちとの激しい争いに挑む。

伸び盛りの広瀬が初の大舞台へ突き進む。今季Ｗ杯に初参戦。男子５００メートルで全４戦、７レースに出場し、ノルウェー・ハーマルで行われた最終戦では３４秒４４で３位に入った。好調を維持して臨む今大会。「優勝とオリンピックの権利を得たい」と力強く目標を掲げた。

持ち味は最初の１００メートル。一気にトップスピードに乗り、ゴールまでキープする。今月上旬のオランダ・ヘーレンフェインでのＷ杯第３戦からは、同行していた五輪メダリストの長島圭一郎コーチ（４３）からの助言でブレード（刃）の角度を変更。「右足を内側、左足を外側にした。思い切って位置をずらして、角度がついても倒れない。シーズン中にやるのはリスクがあったが、うまくいった」と大胆な策にもすぐに順応。好成績につながった。

同種目でのミラノ五輪への切符は３枚。ライバルとなるのは２０２２年北京五輪銅メダルの森重航（２５）＝オカモトグループ＝、日本記録保持者の新濱立也（２９）＝高崎健康福祉大職＝らで、強豪が集まる。新濱とは普段からともに練習を行う間柄。「倒すべき存在。新濱さんより速く滑らないと、オリンピックには出られない」と尊敬する先輩相手にも強気で挑む。勢いに乗る２１歳が、初の大舞台を見据えた。

（富張 萌黄）

◆スピードスケート五輪への道 日本の出場枠は男女とも７。Ｗ杯４戦の結果から各種目の対象レース数を抽出し、平均値または中央値が３位以内だった選手は、全日本選手権参加を条件に代表選出。残りの枠はＷ杯での実績を基に各種目に割り振られ、全日本の成績上位者が代表入りする。女子の高木美帆と吉田雪乃が代表入りを確実にしている。