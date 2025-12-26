Homecomings¡¢¿·¶Ê¡Öknit¡×¤¬¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¼çÂê²Î¤Ë·èÄê
Homecomings¤Î¿·¶Ê¡Öknit¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î14Æü22»þ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¤Ï¡¢¿ùºé²Ö±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÚÅÄÊ¸ºÚ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÌ¤ì¤ä³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Îø¤Ê¤É¤«¤é¡¢¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤É¤³¤«ÉÝ¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Ï¤Ä¤¤¢¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡Ö¤½¤â¤½¤âÎø°¦¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Èíõ½ä¤·¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¥É¥é¥Þ¡£´ÆÆÄ/µÓËÜ¤Ïº£ÀôÎÏºÈ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
ËÜÆü²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Homecomings¤Î¼çÂê²Î¤â¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Ê¡ÅÄÊæÆáÈþ(B, Cho)¤ÎÂ´¶È¤ËÈ¼¤¤¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿Homecomings¤Î¿·¥¢¡¼¼Ì¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Ê¡ÉÙÍ¥¼ù¡ÊHomecomings / G¡Ë¥³¥á¥ó¥È
º£Àô¤µ¤ó¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ÈÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡É¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â´Þ¤á¤¿¿§¤ó¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÎÎø°¦¡É¡¢¤½¤·¤Æ¡ÉÀÊÌ¤ò¸ÂÄê¤·¤Ê¤¤¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¡¢¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë²Î»ì¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÌ²Ã¤µ¤ó¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¤Ï¡¢Åß¤È½Õ¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Îº¢¤Ë¸½¤ì¤ëÆüº¹¤·¤Î³ÑÅÙ¤äÃÈ¤«¤µ¡¢¤·¤Ö¤¤Î¤è¤¦¤Ê°¦¤ª¤·¤µ¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡Ø°¦¤¬¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¡ÖCakes¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Öknit¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÊë¤é¤·¤Î¤Ê¤«¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤â¤³¤Î¡Öknit¡×¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£ÀôÎÏºÈ¡Ê´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡Ë¥³¥á¥ó¥È
µîÇ¯¤Î½©¤¯¤é¤¤¤«¤é¤º¤Ã¤È¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎµÓËÜ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤ÏÎø°¦¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎø°¦¤Ë¤¬¤Ã¤Ä¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¹É®¤·¤Ê¤¬¤éÆ¬¤ÎÃæ¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î³Ú¶Ê¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¶Ê¤¬·àÃæ¤Ë¤âÎ®¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼çÂê²Î¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÏHomecomings¤Ç¤·¤¿¡£±Ç²è¡Ø°¦¤¬¤Ê¤ó¤À¡Ù¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ºòÇ¯¤â¤È¤¢¤ë»Å»ö¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ¡£¤¤¤Ä¤â»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¼ä¤·¤µ¤È²¹¤«¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤ÈÎä¤¿¤µ¤ÎÆ±µï¤Ç¤¹¡£²»³Ú¤Î¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÉ¬¤º¡ã¼ä¤·¤µ¡ä¤È¡ãÄüÇ°¡ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤Æ¡ã·è¤á¤Ä¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁª¤ÓÂ³¤±¤ë³Î¸Ç¤¿¤ë»ëºÂ¡ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£º£ºî¤¬Îø°¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¡Ê¡áÎø°¦¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Û£Ëæ¤Ê¤â¤Î¤Ç·è¤á¤Ä¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤éÅÓÃ¼¤Ë±³¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤ï¤¤¤Ë¤³¤½ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ë¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¡¹¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¤Ã¤È¥Û¥à¥«¥ß¤Ê¤é¼«Ê¬¤¬¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òµÅ¤¤¼è¤Ã¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¡¢¤´°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡Öknit¡×Ä°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥É¥é¥Þ¤È¤È¤â¤Ë¡£³Ú¶ÊÃ±ÂÎ¤Ç¤â¡£»ä¤Ï¾¯¤·¤À¤±ÂÎ²¹¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥À¥á¤µ¤ä¤À¤é¤·¤Ê¤µ¤òµö¤µ¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡£¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Æ¼ä¤·¤¯¤Æ¡£
¿·¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù
2026Ç¯£±·î14Æü(¿å)¥¹¥¿¡¼¥È¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¿åÍË22»þÊüÁ÷
½Ð±é¡§
¿ùºé²Ö
À®ÅÄÎ¿¡¡ ²¬»³Å·²» ¿åÂôÎÓÂÀÏº ÌîÆâ¤Þ¤ë »ÖÅÄºÌÎÉ
ÁÒÍªµ® 胗½ÓÂÀÏº ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ
ÆâËÙÂÀÏº ÎÓÍµÂÀ ²Ï°æÀÄÍÕ ¶Üß·¶½¿Í¡¡¤Û¤«¡¡
µÓËÜ¡§º£ÀôÎÏºÈ
²»³Ú¡§¥²¥¤¥ê¡¼°²²°
¼çÂê²Î¡§Homecomings¡Öknit¡×(IRORI Records / PONY CANYON)
´ÆÆÄ¡§º£ÀôÎÏºÈ¡¡»³²¼ÆØ¹°¡¡»³ÅÄÂî»Ê
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÂçÁÒ´²»Ò¡¡Æ£¿¹¿¿¼Â¡¡³ÑÅÄÆ»ÌÀ »³ÆâÍ·¡¡
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ»ºäÃéµ×
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON¡¡Lat-Lon
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸ ¡¡
https://www.ntv.co.jp/fuyunonankasa/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡¡
https://x.com/fuyunonankasa
ÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram¡¡
https://www.instagram.com/fuyunonankasa
ÈÖÁÈ¸ø¼°TikTok¡¡
https://www.tiktok.com/@fuyunonankasa
¡ãHomecomings Tour 2026¡ÖI¡Çm not ok. you¡Çre not ok. and that¡Çs ok.¡×¡ä
2026Ç¯2·î10Æü(²Ð)µþÅÔ¡¦KYOTO MUSE
OPEN 18:00 / START 19:00
2026Ç¯2·î11Æü(¿å½Ë) ÀÐÀî¡¦¶âÂôvanvan V4
OPEN 16:30 / START 17:00
2026Ç¯2·î20Æü(¶â) Âçºå¡¦ÇßÅÄShangri-La
OPEN 18:30 / START 19:00
2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ) ¹áÀî¡¦¹â¾¾ Sound space RIZIN¡Ç
OPEN 16:30 / START 17:00
2026Ç¯2·î23Æü(·î½Ë) Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬ BEAT STATION
OPEN 16:00 / START 17:00
2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ) ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚSPiCE
OPEN 16:00 / START 17:00
2026Ç¯3·î13Æü(¶â) °¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° JAMMIN¡Ç
OPEN 18:00 / START 19:00
2026Ç¯3·î15Æü(Æü) µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ Darwin
OPEN 16:30 / START 17:00
2026Ç¯3·î18Æü(¿å) Åìµþ¡¦LIQUIDROOM
OPEN 18:00 / START 19:00
TICKET
STANDING 5,500±ß
³Ø³äSTANDING 4,000±ß
https://w.pia.jp/t/homecomings-tour2026/
¤ªÌä¹ç¤»¡§HOTSTUFFPROMOTION 050-5211-6077
´ë²èÀ©ºî¡§Second Royal Records / ¥«¥¯¥Ð¥ê¥º¥à / HOT STUFF PROMOTION
¶¨ÎÏ : PONY CANYON
