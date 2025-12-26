世相を反映すると言われる有馬記念。２０２５年もいろいろありました。話題になった大阪・関西万博、大谷翔平。馬券の的中へのヒントが隠されているかも知れません。（久貝 健人）

大阪・関西万博… 大盛況だった大阪・関西万博。一般来場者数は２５００万人を突破した。コブクロのテーマソングのタイトルは「この地球の続きを」。こんにちは〜、とやってくるのは「テラ」がラテン語で地球を意味するアドマイヤテラ。記念してつくられた「ワールドＫＡＮＰＡＩビール」を、川田騎手がインスタで持っていたことも見逃せない。

次に、正式名称が「２０２５年日本国際博覧会」であること。馬名の由来に「冠名＋日本を意味する言葉」とあるサンライズジパングだ。テーマも「いのち輝く未来社会のデザイン」なら、馬主の“ライフ”ハウスも合致する。この馬連はミャクミャク！ 脈ありだ。

大谷翔平… ２５年も連日、メディアで活躍が報じられた大谷翔平。今年の有馬記念のメンバーでは、ア“ド”マイヤテラ、“ジャ”スティンパレ“ス”でドジャースとなる。

伝説の一日と呼ばれたポストシーズンの１０月１７日。投げては７回途中無失点で１０奪三振。打っては“３”本塁打。“３”年連続のＭＶＰに輝いたことから、「３」にスポットを当ててみたい。アドマイヤテラは、かつて“３”０００メートルの菊花賞で“３”着。ジャスティンは今年の宝塚記念、天皇賞・秋で３着に加え、“三”木正浩オーナーで馬番３に決定。この２頭を軸にした、３連複を買ってホームラン配当を狙ってみよう。