HKS、NEOPASA清水で『R35 GT1000+』特別展示を開催（第3弾）

自動車用アフターパーツメーカーの株式会社エッチ・ケー・エス（本社：静岡県富士宮市）は、2025年12月16日（火）から2026年2月末まで、新東名高速道路のサービスエリア「NEOPASA清水」にて、タイムアタック仕様の特別車両『HKS R35 GT1000+』を展示します。

＜HKS R35 GT1000+ 展示イメージ＞

地域とともに、モータースポーツの魅力を発信

本展示は、静岡県内の企業であるHKSが、地域貢献の一環として地元のサービスエリアで行うもので、特に子供たちやモータースポーツ初心者の方々にも、モータースポーツの魅力や迫力を身近に感じていただくことを目的としており、「HKS Racing Performer GR YARIS」「HKS SKYLINE GT-R (グループA)」に続く第3弾となります。

展示会場となるNEOPASA清水は、「くるまライフコミュニティパーク」をテーマに設計され、ガレージ風の館内演出や2000平米のイベントスペース、カー用品ショップ、クルマ・バイクにちなんだカフェなど、クルマ好きも家族連れも楽しめるエンタメ型サービスエリアです。

今回の展示でも会場に足を運んでいただいた方向けの「お楽しみ」をご用意しております。年末年始、ドライブの途中やお出かけ先として、是非NEOPASA清水へお立ち寄りいただき、モータースポーツの魅力を体感してください。

展示車両の特徴

展示される『HKS R35 GT1000+』は、市販化を想定したパーツの開発テストをサーキットでのタイムアタックを通じて実施。

富士スピードウェイでは当時のチューニングカー最速ラップとなる1分37秒733を記録し、そのノウハウを商品にフィードバックしています。

この車両は、HKSの技術力を象徴する究極のGT-Rです。

展示概要

項目 内容 展示車両 HKS R35 GT1000+（タイムアタック仕様） 展示期間 2025年12月16日（火）～2026年2月末予定 展示場所 新東名高速道路 NEOPASA清水（上下集約）イベントスペース アクセス 上り：https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa?sapainfoid=189

下り：https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa/shop?sapainfoid=190 HKS公式サイト グローバルサイト：

https://www.hks-global.com/

オフィシャルサイト： https://www.hks-power.co.jp/

リリース提供元：株式会社エッチ・ケー・エス