毎年クリスマスにはあちこちで耳にする「ラスト・クリスマス」、そして大ヒット曲「ウェイク・ミー・アップ・ビフォー・ユー・ゴーゴー」、「ケアレス・ウィスパー」。郷愁を誘ってやまないワム！のジョージ・マイケルの真実に迫ったドキュメンタリーが公開中だ。

【写真】この記事の写真を見る（15枚）



『ジョージ・マイケル 栄光の輝きと心の闇』ポスタービジュアル

◆◆◆

世界中から愛され夢を叶えてくれる人物を夢想した

クリスマスイブ、友人の会社のエントランスでコンサートが開かれた。近くの音楽教室の先生たちが奏でたのは「ラスト・クリスマス」。この時期、世界中で流れる曲だ。イギリスのポップデュオ、ワム！が1984年12月に発表。クリスマスの切ない失恋を歌って大ヒット。日本でも松田聖子をはじめ多くのアーティストがカバーした。

曲を作ったワム！のジョージ・マイケルは2016年のまさにクリスマスに53歳で世を去る。それから9年、命日の翌12月26日にジョージの生涯を描く映画が日本で封切られた。大スターの栄光と闇に迫る作品だ。冒頭、彼が自己紹介するシーンから始まる。

「僕の名はゲオルギオス・キリアコス・パナイオトゥ。とても難しい発音だけど」

彼の父はギリシャ系キプロス人だ。

「世間一般には別の名前で知られてる。それは本名じゃない」

子どもの頃からスターになりたいと夢見ていたが、鏡に映る自分を見てとても無理だと感じた。そこで、世界中から愛され夢を叶えてくれそうな人物を夢想した。その名がジョージ・マイケルなのだ。実はこれが物語の伏線になっている。

ワム！が人気を得た理由とは

やがてジョージは親友のアンドリュー・リッジリーと1981年にワム！を結成。音楽面をジョージ、ステージ構成などをアンドリューが受け持った。仲良しのイケメン2人組は少女たちにモテモテだった。翌年、レコードデビューを果たして次々にヒット曲を飛ばし、スターダムを昇っていく。当時を知るキャスターや行動心理学者など3人の女性が、幅広い人気の理由を明かしている。

「2人のキュートでゴージャスでバブリーな男の子たち。ハッピーでポップだけど、それだけじゃなかった」

「もぎたての新鮮なミントのように健康的で、それでいてセクシー」

「ある記事で、彼らが社会的な良心を持っていることや、貧しい生まれであることが吐露されていたから、典型的なポップスターよりも魅力的に感じた」

ドレスコードなんて関係ない

そして映画は1984年の大ヒット曲「ウェイク・ミー・アップ・ビフォー・ユー・ゴーゴー」、「ケアレス・ウィスパー」、さらに「ラスト・クリスマス」を立て続けに紹介。どれも日本でも流行ったから当時10代20代（今は50代60代）の方には懐かしく感じられるだろう。キャスターの男性が映画で語っている。

「だって『ラスト・クリスマス』は史上2番目に売れた曲だからね。1位はずっとバンド・エイドなんだ」

バンド・エイドはイギリスとアイルランドのミュージシャンがエチオピア飢饉支援のため結成したチャリティ・プロジェクト。その曲「ドゥ・ゼイ・ノウ・イッツ・クリスマス」はワム！の「ラスト・クリスマス」と同じ日に発売され、全英1位と2位を分け合った。映画ではバンド・エイドの一員としてスティングの横で歌うジョージの姿がチラリと映る。

この頃、ジョージが破れたジーンズをはいて高級レストランに入ろうとしたことを知人が証言している。そんな姿が流行る前のことだ。知人が「ドレスコードがあるんだよ」と忠告したが、彼は「大丈夫さ。ドレスコードなんてジョージ・マイケルには関係ないって」。実際、何事もなくドアが開き、店で一番の席に案内されたという。彼の人気ぶりと、流行を先取りするセンスを物語る話だ。

「アー・ユー・ゲイ？」

人気絶頂期にワム！は解散。ジョージはソロ活動に入り、ソロ・デビュー作「フェイス」でグラミー賞を獲得する。名声は高まり、レコード会社は彼をさらに売り出そうとする。しかし常に世間の注目を浴びることで心の葛藤が深まっていく。このあたりの描写が作品の大きな見どころだ。ある司会者がニヤニヤしながらいきなりぶしつけな質問をぶつける。

「アー・ユー・ゲイ？（あなたは同性愛者？）」

ジョージは戸惑いながら「僕がゲイ？ 最初からずいぶん率直な質問だね」と受けた後、「いや、違うよ」と否定。その上でこう切り返す。

「仮にそうでも誰にも関係ないよね。僕の音楽を聴く人にとって、昨夜僕がベッドで犬といたか男といたか女といたか、知っても何の得もないよね」

まことにその通り。甚だしい差別とプライバシーの侵害だが、80年代当時は同性愛への偏見が今よりはるかに激しかった。作られたジョージのイメージと彼の本当の姿が乖離していたのだ。

監督が語るジョージの心の動き

この作品の監督、サイモン・ネイピア＝ベル氏はワム！のマネージャーを務めていた。監督にあの頃、ジョージの心の動きをどう見ていたか、オンラインのインタビューで聞いた。

「彼はワム！時代からカミングアウトしたがっていた部分がありました。ただ当時はイメージ的に難しかった。あの司会者から聞かれた時もすぐノーと言っている。その時に彼自身、自分に怒っていたのではないかと、あそこでカミングアウトすればよかったと後悔していたのではないかと思います。彼は非常に噓をつくことが嫌いな人間でしたし」

この頃、ジョージには恋人の男性がいた。ところが彼がHIV陽性とわかる。まだ有効な治療法がなく、感染で発症するエイズは不治の病と恐れられていた。そんな時、エイズで亡くなったロックスター、フレディ・マーキュリーの追悼コンサートが行われる。そこでフレディの代表曲の一つ「サムバディ・トゥ・ラヴ」を歌い上げるジョージ。それをステージの下で恋人が聴いている。彼のことを打ち明けられないことにジョージの苦悩が深まる。

さらにレコード会社との裁判、イラク戦争批判によるメディア王ルパート・マードック氏との闘いなど、巨大組織との争いで疲弊していく。そこからどのように人生を切り開こうとするのかが後半の見どころとなっていく。終盤、彼はインタビューで答えている。

「すべての注目が集まる人間として生きることは私生活に壊滅的な影響を及ぼしました。それでも生きていけるのは音楽があるから。音楽がなければこんな生き方はしていない」

名声で幸福になったことはない

つまりは幸せなんですね？ と尋ねられると、

「いや、22歳の時から名声で幸福になったことはない。ずっと他の誰かになりたかった。名声が友情や恋愛やプライバシーに与える影響が大きすぎたから」

スターになりたくて「ジョージ・マイケル」という架空の人物を夢想した少年ジョージ。実際に名声を得たのに、作られた姿と現実の葛藤に苦しむ。そして迎えた突然の死。そこから続くラストシーンに、なるほど、冒頭のシーンはこの伏線だったのかとうなずく。

「彼の力はもう必要ないと感じたんです。彼は静かに逝きました」

“彼”とは誰で、誰が語っているのか、映画で確かめてほしい。あまりに切ない幕切れだ。

『ジョージ・マイケル 栄光の輝きと心の闇』

監督：サイモン・ネイピア＝ベル／出演：ジョージ・マイケル（アーカイブ）、アンドリュー・リッジリー（アーカイブ）、スティーヴィー・ワンダー、スティーヴン・フライ、サナンダ・マイトレイヤ、ルーファス・ウェインライト、ディック・レイフィー／2023年／イギリス／94分／A PROTOCOL MEDIA PRODUCTION ©2022／配給：NEGA／公開中

（相澤 冬樹／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）