〈「この小説で、犯人当てをしたかったわけじゃない」 社会派作家・塩田武士が『罪の声』に込めた「解くべき『謎』」〉から続く

直木賞に続き、読書メーター OF THE YEAR、未来屋小説大賞、「あの本、読みました？大賞」など数々の賞へのノミネートが引きも切らない『踊りつかれて』。デビュー作『盤上のアルファ』から15年にわたり塩田武士さんへのインタビューを重ね、作品を追い続けてきた吉田大助さんが、デビューから最新作『踊りつかれて』に至るまでの軌跡を辿ります。（後編／前編はこちら）

【写真】この記事の写真を見る（4枚）



『踊りつかれて』

◆◆◆

社会派ミステリーから社会派小説へ

ブレイク作となった『罪の声』から最新長編『踊りつかれて』へと至る作家の道のりを俯瞰してみた時に、キーとなる作品が2つある。1つ目は『歪んだ波紋』（2018年刊、現在は講談社文庫）だ。著者のキャリア史上唯一の短編集である本作は、のちに第40回吉川英治文学新人賞を受賞する。

ジャーナリズムの世界を舞台にした、5つの物語が収録されている。5人の主人公はいわゆるレガシー・メディア（新聞やテレビ）の関係者であり、誤った情報を公のものとしないよう細心の注意を払っている。だが、落とし穴は突然足元に現れる。自分は間違ってしまった、そう気付いた時、その事実と真摯に向き合う者もいれば、「認めたくない。黙ってスルーしたい」といった感情に支配される者もいる。「誤報」にこそジャーナリズムに関わる人間の個性や本質が現れる、という着眼が素晴らしい。

ミステリー作家としての力量を存分に発揮した作品としても記憶に残る本作は、レガシー・メディアという言葉をあえて頻用することで、現代の情報環境の変化を際立たせることにも成功している。レガシー・メディアは誤報を起こさないことを重視するが、ウェブニュースサイトなどネット発の新興メディアはともすればそれを軽視し、フェイクニュースの産出に積極的に加担する。ある登場人物は言う。「情報に対する考え方が根本的に変わってきているのかもしれません。正しく、人の役に立つニュースが前提やと思ってきたけど、正しいより面白い、人の役より自分の役に立つ、そんな情報が飛び交う世の中になっても不思議じゃない」。この一文が印字されてから約7年後、情報環境の変化に著者が全く異なるアプローチで向き合った作品が、『踊りつかれて』だった。

第9回渡辺淳一文学賞を受賞した『存在のすべてを』（2023、朝日新聞出版）についても触れておかなければならない。50ページものボリュームを割いた「序章――誘拐――」で描かれるのは、平成3（1991）年に神奈川県下の全く異なるエリアで発生した「二児同時誘拐」だ。誘拐事件が同時に発生したことで捜査体制はガタガタになってしまい、1件目こそ無傷での人質解放となったが、2件目は警察の判断や不運が重なって犯人を取り逃し、資産家の孫の男の子は帰ってこなかった。ところが、序章の最後で驚くべき一文が現れる。〈澄んだ夜空の下に舞い降りたのは、7歳に成長した自分の孫だった〉。3年もの長きにわたり帰ってこなかった男児が、祖父母の家のドアを叩いたのだ。

物語はそこから、「犯人当て」の方向へは進まない。本編が始まってすぐに、あっさりと犯人が割れる。誘拐された男児の3年間の空白に何があったのか？ これこそが本作において解かれるべき「謎」なのだ。そして、この「謎」の真相を追究していく過程で、30年前の誘拐事件によって強制的に運命を変えられた人々、その周りにいた人々の人生が稠密に記録されていく。

上記のような流れの先に、『踊りつかれて』が現れる。まず読者が目にすることになるのは、「宣戦布告」と題された文章だ。ブログに投稿されたその文章で、書き手の「俺」はかつて愛した芸能人が2人いたと告白する。不倫スキャンダルがSNSの餌食となり、自殺した令和のお笑い芸人・天童ショージ。バブル期に一世を風靡しながら、暴言テープの流出により90年代半ばから姿を消した昭和の歌姫・奥田美月。「二人とも週刊誌とおまえらに抹殺されてしまった」。匿名で記事を書く週刊誌関係者や誹謗中傷を繰り返す一般人に、ケジメをつけてもらうことにしたと「俺」は記す。「これから重罪認定した八十三人の氏名、年齢、住所、会社、学校、判明した個人情報の全てを公開していく」。

ブレーキをかける想像力

続く第1章では、天童ショージや奥田美月を叩いた83人の「加／被害者たち」のうち数人の悲鳴が、視点をスイッチしながら矢継ぎ早に描かれていく。第2章以降は、京都の山城法律事務所に勤める弁護士・久代奏が主人公となって進む。名誉毀損罪で逮捕された「宣戦布告」のブログの投稿者・瀬尾政夫を弁護することになった奏は、関係者を訪ね歩き、被告人の罪を軽くするための情状証拠を集め始める。その過程で、奏は被告人の人生に触れていく。なぜ瀬尾はこんな事件を起こしたのか？ その「謎」を巡るミステリーとして始まった本作は、後半に至りレールから外れる。著者インタビューをした際、塩田はこんなふうに語っていた。

「前半は徹底して写実的に書いていったんですが、写実的なだけならばノンフィクションでもいい。フィクションだから、小説だからこそできることは何かと考えて、リアリズムからリリシズムへと後半でスライドさせました」（ダ・ヴィンチ2025年7月号）

そこで現れていくのは、週刊誌の記事やSNSのタイムラインに流れてくる表面的で断片的な情報からは決して見えてこない、複雑な背景や事情を伴う個々のさまざまな人生だ。誤解を恐れずに記すならば本作における「謎」は、さまざまな人間を登場させ、未知なる人間性を掘り当てるための装置だ。ミステリーを書きたいのではなく、社会を書きたいのであり、小説を書きたい。ミステリーはそのための手段の一つなのだ、と著者は自覚したのではないか。

つまり──社会派ミステリーから、社会派小説へ。『存在のすべてを』を端緒に、『踊りつかれて』をもってそのシフトチェンジは完了した。しかし、『踊りつかれて』には初期作品の「笑い」の感触が復活していたことからも明らかなように、今後も小説を構成する要素の配分をさまざまに変えながら、書き手は進化し変身していくに違いない。最後に、『踊りつかれて』刊行時のインタビューからもう一言引用したい。

〈現実であらゆる人のことを知ることはできません。だからこそ、実在を想像するってことが大事なんです。そっか、自分の人生と同じように、他人には他人の人生があるんだと想像できた時に、ブレーキがかかる。自分の意見を補強してくれる、自分を心地良くしてくれるようなテクノロジーに何の疑問もなく乗っかることはとても怖いことなんだよと、今小説で言っておきたかったんですよ。そうすることで、何かがほんの少しでも変わるはずだと僕は信じている〉

デビュー作刊行時に〈「熱くなれよ！」というメッセージを伝えたい〉と、人生においてアクセルを踏む重要性を語っていた作家が、ブレーキをかける想像力の意義を最新作に込めた。何よりもこの事実に、作家の変化とともに、時代や社会の変化が象徴されている気がしてならない。

今、は常に更新される。今がどんな時代で、今の社会にはどんな問題があるのか。そのことを知るために、塩田武士の作品をこれからも読み継いでいきたい。

（吉田 大助）