日本の政府観光局（JNTO）の発表によると、コロナ禍前の2019年は、約3200万人の訪日観光客だったのに対し、2024年は、約3700万人。2025年は4000万人を超えると推測されています。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

かつては、海外からの観光客は、日本にとって好ましいものでした。人数も多くなく、各地のお決まりの名所を訪ね、高級なホテルに泊まり、たくさんのお土産を買って帰る、ある意味で管理しやすい観光客だったのです。しかし、インバウンド需要が急速に伸び、観光公害とまで言われるようになりました。



©leochaume0124/イメージマート

住民はこれまで経験したことのないストレスを

私は、アフリカのマリから日本にきて30年以上京都に暮らしていますが、ここまで混んでいる町を見るのは初めてです。観光客は金閣寺や清水寺だけでなく、地域住民が利用するスーパーや地元の飲食店、さらには住宅街に点在する銭湯など日常生活圏内にも押し寄せている。

かつての京都では、観光地と住民の生活圏はある程度分離されていました。しかし、民泊の普及やSNSによって、観光地以外の魅力が世界に伝わったため、その境界線は曖昧になりました。それによって住民はこれまで経験したことのないストレスを感じるようになったのでしょう。こういったことは日本中で起きています。

日本ではそういった違和感が起こると我慢するか、遠回しに指摘することが多い。特に京都の人は、物事を直接指摘することに、ためらいを感じる気質があります。

まだ、私が大学院生の頃の話です。当時、自宅に友人を招いてパーティーをすることが多かった。すると、その翌日になると決まって近所の方から「にぎやかやったわ」と笑顔で言われるのです。「この町に受け入れてもらえた」と素直に喜んでいました。そんなある日、同じように友人たちを集めて遊んでいたら、警察がやってきて、「近所から苦情が出ている」と叱られてしまった。この時初めて、「にぎやか」は遠回しの「うるさい」だったことを知りました。

このような言葉の真の意味は、外国人観光客にはまったく理解ができません。その伝わらなさが自分たちでもわかっているから、多くの日本人は、観光客には直接言わずに不満をため込むか、日本人同士で不満を述べ合うのでしょう。

押し寄せる観光客を積極的に“活用”すべき

この問題の根底には、日本社会が観光客のことを「一時的に訪れるお客さん」としてもてなす意識は強いものの、生活圏で「共存する存在」として受け入れる準備や発想がなかったからだ、と考えています。現代の観光客は、もはやお世話をして、帰ってもらうだけの存在ではなく、自分たちの社会インフラを共有する隣人となりつつある。

この変化に対し、日本の行政や地域の対応は、問題が発生してから対処する受動的なものにとどまっています。

残念ながら、観光客が激減して、かつてのような静かな日本というものを取り戻すことは難しい。そこで私が提案したいのは、その場しのぎのオーバーツーリズム対策ではなく、オーバーツーリズムとの共存です。押し寄せる観光客を積極的に“活用”すべきなのです。

外国人観光客を批判する人たちは、「日本人が税金を払って作られたインフラにタダ乗りしている」と声を上げています。この数十年間たくさんの税金を日本で払ってきた私も、この考えがわからなくもない。観光客は日本のインフラを享受し、すぐに帰ってしまいますが、私たち住民は老朽化した水道管が壊れたり、足であるバスの運転手不足に悩まされたりしています。

観光税を取ってインフラ整備を

そこで、一つの案として観光税を多く取るというのはどうでしょう。京都を例にとると宿泊費ごとに段階がありますが、200円から1000円の宿泊税があります（2026年からは最高1万円まで設定することが可能になった）。しかし、大阪などに宿泊した日帰りの観光客には適用されません。イタリアのヴェネツィアでは、日帰りの観光客にも最大で10ユーロ（約1700円）の税を課していますから、日本の観光地が税金を取っても問題ありません。「観光客もインフラを使っているので、一緒に負担してくださいね」とストレートに本音を伝えれば不満は出ない。住民も「タダ乗りしている」とは思わなくなる。また、オーバーツーリズムの抑制にもつながるでしょう。

一方で、担い手不足の解消も重要な問題です。伝統産業や観光関連の施設ではスタッフの高齢化が進んだ上、語学力を備えた若い働き手が圧倒的に不足している。経済的なチャンスが目の前にあるのに、取りこぼしている状態なのです。

大学などの教育機関と連携し、ホスピタリティや異文化を学んだ若者を育成して、新しい風を入れるべきです。その中で、外国人材の活用も視野に入れてもいい。日本が好きで暮らす外国人は増えていますから、ゴミ出しのルールやマナーをアピールしてもらうのです。我慢するのをやめて、日本文化を理解している外国人と一緒に、アクティブに展開するのです。

そして「精神的なキャパシティ」を高めることも重要。異文化との交流を通じて、多様性を受け入れる考えを築いていくのです。ある老舗の湯豆腐屋さんの話ですが、観光客が持参したキムチを勝手に入れて食べたことがあったそうです。お店では最初、眉をひそめていた。しかし、発想の転換でキムチもメニューに入れてお金を取るようにしたところ、日本人にもウケて定番商品になった。これを文化の破壊とみるのか、新しい文化の受け入れとみるかは、まさに精神的なキャパシティの問題だと思います。

オーバーツーリズムを乗り越え、持続可能な観光国家として発展していくために発想を転換するタイミングが来ているのだと思います。

◆このコラムは、政治、経済からスポーツや芸能まで、世の中の事象を幅広く網羅した『文藝春秋オピニオン 2026年の論点100』に掲載されています。

（ウスビ・サコ／ノンフィクション出版）