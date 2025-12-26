「意外すぎた――」。

天皇家のご長女・愛子さま（23）にとって初となる海外公式訪問先の発表に、宮内庁関係者も本音を隠さなかった。

行き先は東南アジアの内陸国・ラオス人民民主共和国（以下ラオス）だ。



2025年11月20日、ラオスご訪問でルアンプラバン県党書記と会見される愛子さま ©時事通信社

かねてより「愛子さまの初めての海外訪問は距離が近い、アジアのどこかではないか」（皇室担当記者）とささやかれていたものの、報道陣にも驚きをもって受け止められた。

目覚ましい2025年のご活動

愛子さまは、2024年3月に学習院大学を卒業後、4月には日本赤十字社に常勤嘱託職員として就職された。新入社員として残業もいとわず毎日のように出勤し、仕事を覚えることに没頭された。新生活に慣れるためか、昨年の外出を伴う公務は2度。さほど多くない。

ところが一転、2025年のご活動は目覚ましい。5月3日に「第23回世界災害救急医学会」の開会式に臨席し、初めて式典でお言葉を読み上げられたかと思えば、同月中旬には能登地震の復興状況ご視察で石川県へ。翌6月には天皇皇后両陛下とともに戦後80年にちなんだ慰霊の旅で沖縄県に足を運ばれている。9月6日から8日には、2泊3日で新潟県を初訪問され、7日に「防災推進国民大会」に出席されたほか、8日には04年の中越地震の被災地である小千谷市と旧山古志村（長岡市）を訪ねられた。

愛子さまが行く先々はどこでも大フィーバーが巻き起こる。小千谷市では市の中心部で愛子さまを一目拝見しようと多くの人が集まりすぎて、「金属探知機をあてていたら人をさばききれない」（県警関係者）と、予定されていた手荷物検査が急遽取りやめに。「愛子さま〜」と呼びかける人々の群れの中で警察官がメガフォンを通して「分隊長、指示を出してください！」と叫び、汗を滴らせながら走り回るほどのフィーバーぶりだった。愛子さまが帰京のために新幹線に乗る長岡駅も、2時間ほど前から見送りの人であふれかえった。

愛子さまの表情を拝見していると、公務でのお出ましのたびに自信を深められているようにお見受けする。今年に入り公務と日赤の仕事を両立させるバランスをご自身なりにつかまれたのだと思う。

愛子さまと佳子さまの奮闘

国内でのご活動で経験を積まれた愛子さまにとって、ラオス訪問は満を持しての海外公式訪問デビューとなる。

ラオスへは直行便がないためか、アジアの他の国々に比べて日本からの観光客が少ない。一方で、SNS上ではアジア最貧国の一つといわれるラオスでの日本人男性による児童買春を示唆するような内容の投稿が見受けられ、外務省が6月に注意喚起を行っている。

愛子さまがラオスを訪問される2025年は「日ラオス外交関係樹立70周年」の節目である。皇室とラオスの交流は意外に多く、2012年には皇太子時代の天皇が公式訪問されて、メコン河を船上から視察されている。1999年には秋篠宮ご夫妻が公式に、また2010年には秋篠宮さまと眞子さま（小室眞子さん）が私的に訪問された。愛子さまは天皇や秋篠宮さまから話を聞き、下調べをされてからラオスに赴かれることだろう。

令和の皇室が国際親善で公式に海外訪問をする頻度は、天皇皇后が年に1回程度、秋篠宮ご夫妻、佳子さまも同じく年1回である。愛子さまもラオスを皮切りに、年に1度は海外に行かれるのではないか。

平成では、天皇皇后（現在の上皇ご夫妻）は多いときには年2回の頻度で海外訪問をされ、時には長期滞在をして近隣国を周遊されることもあった。皇太子さま（現在の天皇）、秋篠宮さまもそれにならっていた。平成後半には結婚前の眞子さまも年に1度、海外に出向かれていた。

ご療養が続く皇后さまは7月のモンゴル訪問の際も、歓迎式典や大統領夫妻主催の晩さん会、抑留者の慰霊などを除く一部の日程は「当日のご体調次第」（皇室担当記者）で、体調を考慮しながら対応されている。令和皇室での海外訪問は減っているため、愛子さまが加わることは大いに期待されているはずだ。

佳子さま、愛子さまの存在感が増している

9月6日、台風一過のすがすがしい晴天の下、秋篠宮家の長男・悠仁さまの成年式が皇居・宮殿で厳かに執り行われた。皇室にとって実に40年ぶりのご慶事だったが、一方で、悠仁さまにつづく成年式の対象となる男性皇族がいないことが改めて浮き彫りとなった。

皇室のご活動が先細りしていく危機感が高まる中、佳子さま、愛子さまの存在感が増している。

6月、佳子さまは日本との外交樹立130年および「日本ブラジル友好交流年」でブラジルを訪問された。11日間の滞在は、サンパウロなど8つの都市をめぐられ、ほぼ毎日式典と移動を繰り返すハードスケジュールで、ブラジル国内線のエコノミークラスですやすやと眠る佳子さまの“寝顔動画”がSNSに拡散されて物議をかもした。しかし、学生時代、ダンスで鍛えた体力のある佳子さまは最後まで笑顔でやり遂げられたのだ。

愛子さまは、昨年2月、来日中のケニアのウィリアム・サモエイ・ルト大統領夫妻をもてなす昼食会で国際親善デビューを果たされた。ケニアからの賓客にスワヒリ語で「ハバリ（ごきげんよう）」とあいさつされ、ルト大統領から「ぜひケニアに来てください」と誘われた。令和のいまも天皇のアフリカ訪問は実現していないため、天皇家の一員である愛子さまが足を運ぶとすればその意義は大きい。

愛子さまは成年会見の際、「両陛下やほかの皇族方のお力になれますよう、私のできる限り、精一杯務めさせていただきたい」と抱負を述べられた。愛子さまのご活動が海外に広がることで、天皇皇后の存在感はますます大きくなるだろう。令和では、愛子さまが天皇皇后を支えながら、お三方で目指すべき皇室の姿を体現されていくようにも思う。

（佐藤 あさ子／ノンフィクション出版）