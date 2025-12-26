ゆりやんレトリィバァ、『探偵！ナイトスクープ』に凱旋 大みそかに今年の神回を大公開
ABCテレビは大みそか31日に『探偵！ナイトスクープ神回イッキ見！アホと涙の歳末感謝祭2025』（後0：00〜4：30 ※関西ローカル）を放送する。
【番組カット】スペシャルゲストとして登場する阪神タイガースの藤川球児監督
今年1年の神回を部門別に一挙大公開する。番組前半には、今シーズンから阪神タイガースの監督に就任し、プロ野球史上最速でリーグ優勝の快挙を成し遂げた藤川球児がスペシャルゲストとして登場する。
藤川は以前、顧問として番組に出演。竹山探偵と感動モノのロケにも出てくれたが、監督になってから番組を見るのは、やはり難しいのでは？と思いきや、「やっぱり見ますね。仕事って大変じゃないですか。選手たちもいて、大勢のタイガースファンがいて、監督インタビューでも表情を崩さずやって、笑うとこないんですよ。で、私の人生、１年間ぐらいは監督として藤川球児を捨てると思ってから、ナイトスクープですよ。YouTubeを見てたら真栄田さんがおもしろくて。移動中も、野球から離れるためにイヤホンで真栄田さんの声を聴いてました。僕だけみたいですけどね」と驚きの事実を語った。
番組では『前代未聞の衝撃映像』部門、『徹底究明！アカデミック』部門、愛と勇気の大挑戦』部門に分けて神回を紹介する。
番組中盤には昨年まで探偵として様々な依頼を解決、番組を卒業後は渡米し、来年2月にはなんと初監督となる映画の公開も控える、ゆりやんレトリィバァ、そして終盤には、放送作家として数々の人気番組の企画や、ドラマ・映画の脚本を手掛けてきた、鈴木おさむがスペシャルゲストとして登場する。
ゆりやんはアメリカでの生活の様子を披露。さらに変顔をはじめギャグを連発した上、感動の依頼には大泣きするなど大忙し（!?）。 一方、昨年に引き続きの出演となった鈴木は「今年は名作が多くて」と期待に胸を膨らませる。
