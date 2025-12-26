¹Åç¡¦½©»³¡¡¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤â¥Ï¥Ä¥é¥ÄÀë¸À¡¡Äê°ÌÃÖÃ¥¼è¤Ø¡Ö£µÇ¯ÌÜ¤Î¼ã¼ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×Æ±À¤Âå¤Î³èÌö¤¬¸¶Æ°ÎÏ
¡¡¹Åç¡¦½©»³æÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢¼ã¡¹¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ÇÄê°ÌÃÖÃ¥¼è¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¾¾»³ÎµÊ¿³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤¬ÂàÃÄ¤·¡¢Íèµ¨¤«¤é²ñÂô¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ëÇØÈÖ¹æ£¹¤Ï¡ÖºÇÇ¯Ä¹¤À¤«¤é¤É¤¦¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡££¶£´»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿º£µ¨¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤Î°ìÇ¯¤òÃ¯¤è¤ê¤â¼ã¡¹¤·¤¯¶î¤±È´¤±¤ë¡£½©»³¤¬´¬¤ÊÖ¤·¤òÁÀ¤¦Íèµ¨¤Ø¸þ¤±¤Æ¥Ï¥Ä¥é¥ÄÀë¸À¤À¡£¡Ö¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¥«¡¼¥×£µÇ¯ÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡¢£µÇ¯ÌÜ¤Î¼ã¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£´£°ºÐ¤Î¾¾»³¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¡£Íèµ¨¤«¤é²ñÂô¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¿´¶¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£µÕ¤ò¸À¤¨¤Ð¡ØºÇÇ¯Ä¹¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î²ÁÃÍ¤ò¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¼¨¤·Â³¤±¤ë³Ð¸ç¤À¡£
¡¡Æ±À¤Âå¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤Ê»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½©»³¤ÈÆ±¤¸¡Ö£¸£¸Ç¯À¤Âå¡×¤Ë¤Ï¡¢µð¿Í¡¦ºäËÜ¤ÈÅÄÃæ¾¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÌøÅÄ¡¢³ÚÅ·¡¦Á°ÅÄ¤éµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¤½¤í¤¦¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê³ÆµåÃÄ¤ÇºÇÇ¯Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æ±À¤Âå¤Ë¤ÏÉé¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¡×¡£Ä¹¤¯Âè°ìÀþ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤ÎÇØÃæ¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï³«Ëë£³ÀïÌÜ¤Ë±¦Â¼ó¤òÉé½ý¡££µ·îÃæ½Ü¤Ë£±·³Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢Äê°ÌÃÖÃ¥¼è¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¤Ë£¶£´»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦£²£¶£²¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£µÂÇÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó£³£¸°ÂÂÇ¤Ï£Î£Ð£ÂºßÀÒ£±£³Ç¯´Ö¤Ç¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤È½©»³¡£³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤È¼ã¡¹¤·¤¤Æ®»Ö¤ò¶»¤Ë¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÊÖ¤êºé¤¯¡£