阪神藤川球児監督（45）が31日放送のABCテレビ「探偵！ナイトスクープ神回イッキ見！アホと涙の歳末感謝祭2025」（31日正午、関西ローカル）にスペシャルゲストで出演する。同局が25日、発表した。

小学生の時から藤川“投手”の大ファンだという探偵、バッテリィズのエースから「カッコいいです。うれしいです。今年も、甲子園でファーストピッチで投げさせてもらったんです。見てましたか？」と聞かれた藤川監督は「エースさんの漫才を見て、ものすごく面白くて。で、エース？ バッテリィズ？ っていうのを見てたら、まさかメチャ投げれる人やったんです。アマチュアなんだけど、プロぐらいのボールを投げる」と高評価。

さらに「漫才であれだけ面白くやって、野球の時は本当に真剣にやって…ギャップがすごくて、びっくりしました」と笑った。

以前に顧問として同番組への出演がある藤川監督だが、さすがに監督になってからは番組を見るのも難しいのではと思いきや、「やっぱり見ますね」ときっぱり。「仕事って大変じゃないですか。選手たちもいて、大勢のタイガースファンがいて、監督インタビューでも表情を崩さずやって、笑うとこないんですよ。で、私の人生、1年間ぐらいは監督として藤川球児を捨てると思ってから、ナイトスクープですよ。YouTubeを見てたら、真栄田さんが面白くて。移動中も、野球から離れるためにイヤホンで真栄田さんの声を聞いてました。僕だけみたいですけどね」と、スリムクラブ真栄田賢にハマっていることを明かした。

続けて「この番組がなぜいいかっていうのが、なお分かりました。アホですもんね。僕たちは普段、アホとか使えないじゃないですか。でも、アホを使えるっていうのは最高ですね。この番組が生きてく上で、1番大事ですよ」と大絶賛した。

真栄田が調査し、「神回イッキ見！」の「前代未聞の衝撃映像」部門で1位に輝いた、6月20日放送の「ポルシェのドアが開かない！」については「あっ、あれか！って。今年、一番笑いました。僕たちも、野球の試合がうまくいくように必死じゃないですか。なんかね。アホだなって」

さらに、VTRを見終えると「これ、連敗中に見てください。どうでも良くなるんです。人生って、もっと大きいなと思って。これは、オンエアがちょうどタイガースが交流戦で7連敗ぐらいしてた時。大事にやろうとすればするほど、パンと弾けた時に笑うじゃないですか。タイガースっぽいなぁと。ほんとに元気が出たんですよ。これは今シーズン、一番元気が出ました。笑って、ポンと終われるんでね。巨人じゃない、阪神っぽい。今でも最高です」と笑顔を見せた。

来年への抱負についても触れ、「先ほどの映像にあるように、アホなこともタイガースであるでしょうし、『なぜや？』ということもあると思うんです。でも、やっぱり選手たちも僕たちも、皆さんの応援を感じて、最後になんとかっていう気持ちで、27個目のアウトを取って勝っていくっていうのがペナントレースなんで。それがタイガースは今年、ファンとチームが一体になってセ・リーグではダントツでできた。来シーズンもアホなことがあるかも知れないですけど、また笑い飛ばして、最後にソフトバンクさんかどうか分かりませんけど、パ・リーグを倒して。みんなで1つになれば、これだけの成果が出せるんだというのを、お見せできればいいですね」と熱く語っていた。