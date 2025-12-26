アンカー・ジャパンは、関西国際空港 第1ターミナルの国際線出発エリア内に充電スポットを26日に設置する。空港での充電スポット設置は同社初の取り組みという。

設置された充電ボックスは、Ankerの最大67W出力に対応した電源タップを内蔵した什器が設置され、スマートフォンやタブレットなどが急速充電できる。また、同社の充電ケーブル「Anker PowerLine III Flow USB Type-Cケーブル」も設置されている。

Anker PowerLine III Flow USB Type-Cケーブル

設置箇所一覧 棟 設置箇所 北ウイング 16箇所：5番ゲート付近／6番ゲート付近／9番ゲート付近／10番ゲート付近／11番ゲート付近／12番ゲート付近（2箇所）／13番ゲート付近（2箇所）／14番ゲート付近（2箇所）／15番ゲート付近（2箇所）／16番ゲート付近（2箇所）／17番ゲート付近 本館 1箇所：18番ゲート付近 南ウイング 13箇所：28番ゲート付近（2箇所）／29番ゲート付近（2箇所）／30番ゲート付近（2箇所）／31番ゲート付近（2箇所）／32番ゲート付近（2箇所）／35番ゲート付近（2箇所）／36番ゲート付近