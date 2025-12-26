一日中しっかり潤う！11時間運転【アイリスオーヤマ】定番加湿器がAmazonに
【アイリスオーヤマ】暮らしを快適にサポートする連続加湿タイプの定番加湿器が今すぐAmazonで販売中！
室内の湿度を最適にコントロール。空気中に勢いよく蒸気を放出。清潔にしっかり加湿。【蒸気が衛生的】×【加湿能力が高い】100℃以上の加熱沸騰で水蒸気を上へと立ち昇らせ、水をしっかり煮沸消毒するのできれいな蒸気で効率よく部屋全体を加湿。加熱した水で長時間加湿するから衛生的。寝る前に給水すると朝までお部屋がしっかり潤います。コンパクトなので寝室への持ち運びも軽々。
最大11時間の連続加湿が可能な加湿器で、乾燥しやすい季節の室内環境をしっかり保湿する。コンパクトながらパワフルな加湿力でリビングから寝室まで幅広い空間に対応する。
シンプルなデザインと使いやすい操作性を備え、初めての加湿器としても扱いやすいモデル。水タンクの着脱も簡単で、日々のお手入れや給水がスムーズに行える仕様である。
タンク容量により長時間使用できるため、就寝時の連続運転にも適している。静音設計で運転音が気になりにくく、快適な室内空間づくりに貢献する。
本体サイズはコンパクトで置き場所を選ばず、インテリアに溶け込みやすいシンプルなフォルム。乾燥対策の基本機能をしっかり備えた普段使い向けの加湿器である。
