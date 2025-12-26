国民年金月2万5000円「年金に関して無知でした」貯金30万円・65歳女性の老後
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、兵庫県在住65歳女性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：65歳女性
同居家族構成：本人のみ
住居形態：その他
居住地：兵庫県
リタイア前の雇用形態：自営業・自由業
リタイア前の年収：150万円
現在の資産：預貯金30万円、リスク資産0円
これまでの年金加入期間：国民年金250カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：2万5000円（繰り上げ受給）
老齢厚生年金（厚生年金）：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
「年金について無知だったから仕方がない」現在の年金額について満足しているか、の問いに「どちらでもない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「年金に関して無知でした」と語っています。
ひと月の支出は約「5万円」。親族宅に同居していることで生活が成り立っている様子ですが、それでも繰り上げ受給している国民年金だけでは「毎月足りない」と回答されています。
「時給1000円で働いていて、月5万円の収入」年金で足りない支出を賄うために、現在は「飲食店パートとして時給1000円」で働いていて、「ひと月約5万円」の収入があるとのこと。
それでも足りない場合は「貯蓄の切り崩し」を余儀なくされるため、極力「必要ない物は購入しない。外食はしない」とあります。
「グレーな環境で働いていた。世の中を知らな過ぎた」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「若い頃、飲食店でアルバイトをしていましたが、経営者が私を従業員として申告していなかったようです。あれこれとグレーな環境だったとは気付かず、毎日生活の為に働いていました。今はネット時代。情報も携帯を開けば知恵を与えてくれます。世の中の流れ、社会情勢をもっと勉強していたならばと反省しています」と回答。
これから先の人生にも漠然とした不安はあるものの、「その時に経験しなければ分からないことがまだまだ訪れてきます。不平不満は今はまだ分かりません」と力なく語ります。
一方で今の生活の楽しみは「音楽を聴くこと」だそう。ささやかな喜びを糧に日々を過ごしておられるようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)