»Ë¼Â¤ÏŽ¢¥»¥Ä¤ÎÎøÅ¨Ž£¤Ç¤âŽ¢¤¿¤À¤ÎÆ±Î½Ž£¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä¾®ÀôÈ¬±À¤¬¼Î¤Æ¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ž¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í½÷ÀŽ£¤Ø¤ÎÌ¤Îý
¢£Ä«¥É¥é¤È°Û¤Ê¤ë¡È¥»¥Ä¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤Î»Ë¼Â
NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÇ¯ÆâºÇ½ª½µ¤Ï¡¢ËèÄ«¡ÖÂ³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×Å¸³«¤À¡£
¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¸µÉ×¤Î¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢»ö¶È¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¾¾Ìî²È¤ÎÃË¤¿¤Á¤òÉü±ï¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ç¤½¤ï¤½¤ï¤µ¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î¤â¤È¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·Ê¹¼Ò»þÂå¤ÎÆ±Î½¥¤¥é¥¤¥¶¡¦¥Ù¥ë¥º¥é¥ó¥É¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤À¡£
¤³¤Î¥¤¥é¥¤¥¶¤¬¡¢¤Þ¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ø¤Î¹¥°Õ¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£¡ÖÆ±Î½¡×¤È¤¤¤¦¾Ò²ð¤Ë¡Ö¤»¤á¤ÆÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤«¡¢ÂçÀÚ¤ÊÍ§Ã£¤È¤«¤¤¤Ã¤Æ¤è¡×¤È¥Ë¥³¥Ë¥³¡£¤µ¤é¤Ë¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤ï¡×¤ÈÈù¾Ð¤à¡£
É®¼Ô¤ÎË³¤·¤¤¿ÍÀ¸·Ð¸³¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¡Ö¤¤¤¤Ê¤êµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æ¤¯¤ë°ÛÀ¡×¤Ï´í¸±¿®¹æ¤À¡£¤Ç¤âÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÏÃ¯¤â·Ù²ü¤·¤Ê¤¤¡£¥È¥¤À¤±¤¬¡¢ÆÍÁ³¤Î¸µÉ×¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î²£¤ËÊÂ¤Ö¥¤¥é¥¤¥¶¤Ë¸À¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¥â¥ä¥â¥ä¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¡¢Ç¯¤ò±Û¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¤¥é¥¤¥¶¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£È¬±À¤ÎÄ¹ÃË¡ÖÆùÂÎ¤òÎ¥¤ì¤¿Àº¿ÀÅª¤ÊÎø¤Ç¡¢Ê¸¾Ï¾å¤Ç¤ÎÎø¡×
¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤È¾®Àô¥»¥Ä¤Ï¡¢È¬±À¤¬ÊÒ»×¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ÈºÊ¤È¤¤¤¦ÈùÌ¯¤Ëµ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢È¬±À¤Î»à¸å¤â¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢Æó¿Í¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤ÆÈ¬±À¤Î°ä»º¤ò¼é¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¾¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢È¬±À¤Ï¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤òÇ®°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£È¬±À¤ÎÄ¹ÃË¡¦°ìÍº¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎø°¦¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÀ¶ÑØ¡×¡ÖÀº¿ÀÅª¡×¡ÖÊ¸¾Ï¾å¡×¤È·ÁÍÆ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤É¤¦²ò¼á¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£È¬±À¤ÎÅÁµ¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¡È¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ø¤Î°°Õ¡É
¡ÖThe Lady of a Myriad Souls¡×¤È¤Ï¡¢Ä¾Ìõ¤¹¤ì¤Ð¡ÖÌµ¿ô¤Îº²¤ò»ý¤ÄÉØ¿Í¡×¤È¤Ê¤ë¡£°ìÍº¤¬ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¥ó¥Ê¡¼¥É½÷»Ë¤È¤ÏÈ¬±À¤ÎÅÁµ¤ò½ñ¤¤¤¿¥Ë¥Ê¡¦¥±¥ó¥Ê¡¼¥É¤Î¤³¤È¡£¡ØLafcadio Hearn¡Ù¡ÊKennard, Nina H. 1912. Lafcadio Hearn. New York¡§ D. Appleton and Company. Internet Archive¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖThe Lady of a Myriad Souls¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ÎÈ¬±À¤Ø¤Î¸¥¿È¤òµ½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ç¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ø¤Î°°Õ¤¬´é¤ò½Ð¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤¬¥Ï¡¼¥ó¤ÎÅ·ºÍ¤ò¿®¤¸¤¿¤³¤È¤ò¡Ö¾¯½÷¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ç®°Õ¡×¡Ê¡Èa girl's unsophisticated enthusiasm¡É¡Ë¤ÈÉ½¸½¤·¡¢ÃÎÅª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÀ¤´ÖÃÎ¤é¤º¤Ê¿òÇÒ¼Ô¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¾Ï¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡ÖThe Lady of a Myriad Souls¡×¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¥±¥ó¥Ê¡¼¥É¤Î°°Õ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢É½ÌÌÅª¤Ë¤Ï¡ÖÂ¿ºÍ¤ÇÂ¿ÌÌÅª¤Ê½÷À¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¬¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡Ö°ì´ÓÀ¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö°Ü¤êµ¤¤Ê¡×¡ÖÃ¯¤Ë¤Ç¤âÎÉ¤¤´é¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÈÝÄêÅª¤Ê´Þ°Õ¤â»ý¤Ä¡£¥Ï¡¼¥ó¤¬¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ËÂ£¤Ã¤¿¾Î¹æ¤ò¡¢ÈéÆù¤ò¹þ¤á¤Æ¾Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥±¥ó¥Ê¡¼¥É¤Ï¹ªÌ¯¤Ë¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Î¿Í³Ê¤òìÊ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£È¬±À¤¬¤¢¤¨¤Æ¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ò¡ÖThe Lady of a Myriad Souls¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤¬Ã±¤Ê¤ëÎø°¦´¶¾ð¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤è¤ê¹â¼¡¤ÎÃÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤ÊÍ§¾ð¤Ë¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤À¡£
¢£¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ï¡Ö17¿Í¤Î°Û¤Ê¤Ã¤¿ÉØ¿Í¤ËÊÑ²½¤Ç¤¤ë¡×
¸ß¤¤¤Ë·ëº§¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤¿¸å¤À¤«¤é¤³¤½¡¢È¬±À¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ÎÂ¿ÌÌÅª¤ÊºÍÇ½¡Ä¡Ä¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ºî²È¡¢ÊÔ½¸¼Ô¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¤½¤·¤ÆÊ¸³ØÅªÍý²ò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤ò¡ÖÌµ¿ô¤Îº²¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç»¾¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎøÊé¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÐÅù¤ÊÃÎÅª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÈà½÷¤òÇ§¤á¤¿¾Ú¤À¤Ã¤¿¡£
È¬±À¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¾º²Ú¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1895Ç¯¡¢¥»¥Ä¤È¤ÎÆþÀÒ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ø¤Î»×¤¤¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë°ÕÌ£¤â¤¢¤êÆüËÜ¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿È¬±À¤À¤¬¡¢°ì»þ´ü¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ù¹¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¾¾¹¾¤Ç½êÂÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£1892Ç¯1·î¤Ë·§ËÜ¤«¤éÍ§¿Í¤Î¥¨¥ë¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¤ËÁ÷¤Ã¤¿¼ê»æ¤ÎÃæ¤ÇÈ¬±À¤Ï¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥»¥Ä¤È¤Î·ëº§¸å¤â¤Ä¤Å¤¤¤¿¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¼¹Ãå
¤³¤Î»þ¡¢È¬±À¤Ï´û¤Ë¾¾¹¾¤Ç¥»¥Ä¤È½êÂÓ¤ò»ý¤Á¡¢·§ËÜ¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥»¥Ä¤Î²ÈÂ²¤â°ì½ï¤Ç¤¢¤ë¡£·ëº§¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ø¤Î»×¤¤¤ÏÀ°Íý¤µ¤ì¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ù¹¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¼ê»æ¤Ç¤Ï¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤¬±ä¡¹¤ÈÂ³¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¤Ë°¸¤Æ¤¿¡¢È¬±À¤Î¼»ÅÊ¤È¼«Ëý¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¹ðÇò¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Î¿¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤ªÁ°¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦Í¥±Û´¶¡£¡Ö¥¦¥§¥Ã¥È¥â¥¢¡¢¤ªÁ°¤Ï¹¬±¿¤À¤¬¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤òËÜÅö¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼»ÅÊ¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¡ÖÈà½÷¤ÏÌµ¸Â¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡¢Ë°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤ëÈà½÷¤Ø¤Î»¿Èþ¡£
¥»¥Ä¤È·ëº§¤·¤Æ1Ç¯¡£·§ËÜ¤Ç¥»¥Ä¤Î²ÈÂ²¤È¤È¤â¤ËÊë¤é¤·¡¢Éã¿Æ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿È¬±À¤¬¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¾¤ÎÃË¤ÎºÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç±ä¡¹¤È½ñ¤ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤âÁê¼ê¤Ï¡¢¥»¥Ä¤Ç¤â¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Âè»°¼Ô¤ÎÃËÍ§Ã£¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¡Ö¾º²Ú¡×¤µ¤ì¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤í´í¸±¤Ê¼¹Ãå¤Ø¤È¿¼²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¢£¼ê»æ¤Ë¤Ï¡ÖÈ¬±À¤Î¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¤Ê¿´¶¡×¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿
¤µ¤¹¤¬¤Ë¡È¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë¡É¤ÈÈ¬±ÀËÜ¿Í¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¼ê»æ¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Êµ½Ò¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¤Ë¡Ö»ä¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦ÌµÂÎ¤Ê¤³¤È¤òÏ®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¤½¤ì¤Ïµ®ÅÂ¤¬¤³¤ÎÈóÎé¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¤³¤ì¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤ª¤Ç¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÍ¤Ó¤Î°ìÊ¸¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢È¬±À¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿ÆÍ§¤À¡£¾¯¤·¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¸òºÝ¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦È¬±À¤¬¡¢ÈÕÇ¯¤Þ¤Ç¼ê»æ¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤Í§¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢Èà¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤Ë¤Ï¡¢È¬±À¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¤Ê¿´¶¤ò½ñ¤²¥¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¡£
·ë²Ì¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Î·ëº§¤òÊ¹¤¤¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¤À¤È¤«¡¢¼ø¶È¤Ç¤ÏÎãÊ¸¤ÎÌ¾Á°¤Ë¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«Á÷¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤À¡£¤³¤Î¼ê»æ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿»þ¤Î¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤«¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¡£¡Ê»²¹Í¡§¡Ô¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥»¥Ä¤È·ëº§¢ª1Ç¯¤Ç¼ºí©¤·¤¿¤Ï¤º¤¬¡ÄÄ«¥É¥é¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤¡ÖºÇ½é¤ÎÉ×¡×¤Î°Õ³°¤Ê¡È¤½¤Î¸å¡É¡Õ¡¢¡Ô11ºÐÇ¯²¼¤Î½÷À¤Ë¥¾¥Ã¥³¥ó¡Ä¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤¬ÍèÆüÄ¾Á°¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡È¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡É¤ÎÃæ¿È¡Õ¡Ë
¤ª¤½¤é¤¯¡¢¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¤ÏÎ¯Â©¤ò¤Ä¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¢¤ªÁ°¡¢·ëº§¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤·¤«¤âÆüËÜ¤Ç²ÈÂ²¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤¤¤ëÂ¾¿Í¤Î±ü¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë²¿¥Ú¡¼¥¸¤â¡Ä¡Ä¡×¡£
¿ÆÍ§¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÊÖ»ö¤Ëº¤¤ë¡£Àâ¶µ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆÆ±Ä´¤¹¤ë¤Î¤âµ¤¤¬°ú¤±¤ë¡£Ã±¤Ê¤ëÍ§¿Í¤Ê¤é¤Ð¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿¡¢Ù¹¤é¤»¤Æ¤ë¤Ê¤¢¡×ÄøÅÙ¤Ç½ª¤ï¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¼¹Ãå¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼Î¤Æ¤¤ì¤Ê¤¤¿´¾ð¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ô£¤«³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤ÎÆüËÜ¤ÎÍ§¿Í¤ÎÃ²¤¤ò¶¦Í¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÍê¤à¤«¤é¡¢Áá¤¯¤³¤Î½÷À¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¯¤ì¡×¤Èµ§¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¢£¥»¥Ä¤Ï¡ÖÈ¬±À¤ÎÀº¿À¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿
ËÞÍÇ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢È¬±À¤Î¿ÍÀ¸¤Ïµ¤¤Î¤¢¤¦¸½ÃÏºÊ¤òÕ¸¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¿´¤Ï¾ï¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤«¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢È¬±À¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¥»¥Ä¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¥»¥Ä¤Ï¡¢È¬±À¤ÎÀº¿À¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÃÎÅª¤ÊÂÐÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸³ØÅª¶¦ÌÄ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥»¥Ä¤¬Í¿¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢È¬±À¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢Ìµ¾ò·ï¤Î¼õÍÆ¤È°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¡£
ÍÄ¾¯´ü¤ËÊì¤ò¼º¤¤¡¢¾ï¤Ë¡Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¶²ÉÝ¡×¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥»¥Ä¤ÎÂ¸ºß¤Ï³×Ì¿Åª¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê»²¹Í¡§¤À¤«¤é¥»¥Ä¤È¤Îµ÷Î¥¤¬°ìµ¤¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤¬½Å¤Í¤¿¡ÖÀ¸¤ÊÌ¤ì¤¿Êì¡×¤ÎÌÌ±Æ¡Ë
¤·¤«¤â¡¢È¬±À¤¬ÆÀ¤¿¤Î¤Ï¥»¥Ä¤ÎÊìÀÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥»¥Ä¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢È¬±À°Ê¾å¤Ë¡Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¶²ÉÝ¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤¬°ì½ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¡¢¥»¥Ä¤Î²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë¡£
¥»¥Ä¤È½êÂÓ¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Èà½÷¤Î²ÈÂ²¤ÎÌÌÅÝ¤â¸«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¾¾¹¾¤Ë¤¤¤ë´Ö¤À¤±¤È»×¤¤¤¤ä¡¢·§ËÜ¤Ø¤ÎÅ¾¶Ð¤ËºÝ¤·¤ÆÍÜÉãÊì¤Ë²Ã¤¨¤ÆÍÜÁÄÉã¤Þ¤Ç¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
È¬±À¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ö¤¨¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Þ¤Ç⁉¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
¢£²ÈÂ²¤¬¤Ç¤¤ÆÊÑ²½¤·¤¿¡ÈÈ¬±À¤Î¿´Ãæ¡É
¤³¤Î¹²¤¿¤À¤·¤¤À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¸¥ï¥¸¥ï¤ÈÈ¬±À¤Î¿´Ãæ¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢È¬±À¤¬¼«Ê¬¤Ë¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²¤¬¡¢°ìµ¤¤Ë¤Ç¤¤¿¡£¤¢¤ì¤³¤ì²È»ö¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢âÛ¤ÎÊì¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¥ì¥Õ¥«¥ÀÅçÅª¤ÊÂç²ÈÂ²¡Ä¡ÄÃÏÃæ³¤¼°¤Î¥ï¥¤¥ï¥¤¥¬¥ä¥¬¥ä¤·¤¿¡¢Æ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤Ç»Ì©¤Ê·ì±ï¤¬¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÈ¬±À¤ÎÆü¾ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¸ÉÆÈ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¾×·âÅª¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¼¹Ãå¤òËº¤ì¤µ¤»¤¿¤Ï¤º¤À¡£¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¼¹Ãå¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¤³¤È¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¤½¤³¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
2019Ç¯¤Ë¾®ÀôÈ¬±ÀµÇ°´Û¤Ç½é¤á¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤«¤é¥Ï¡¼¥ó°¸½ñ´Ê¡×¡ÊÃÓÅÄµÇ°Èþ½Ñ´Û½êÂ¢¡Ë¤Ç¤Ï¡¢1895Ç¯¤«¤éÆó¿Í¤¬Ê¸ÄÌ¤òºÆ³«¤·¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Èà¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤è¤¦¤ÈËÛÁö¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ö´ë²èÅ¸¡Ø¥Ï¡¼¥ó¤òÊé¤Ã¤¿Æó¿Í¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¡¥Ü¥Ê¡¼¡¦¥Õ¥§¥é¡¼¥º¤È¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¡Ù¡×¾®ÀôÈ¬±ÀµÇ°´Û¡¢2019Ç¯6·î27Æü¡Á2020Ç¯6·î7Æü¡Ë¡£
¢£¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤È¥»¥Ä¤Î´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡È¶¨ÎÏ¤ÈÁê¸ßÍý²ò¡É
1895Ç¯°Ê¹ß¡¢È¬±À¤È¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÂÐÅù¤ÊÃÎÅªÍ§¾ð¤Ø¤È¾º²Ú¤·¤¿¡£¼¹Ãå¤È¼»ÅÊ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡Ö17¿Í¤Î°Û¤Ê¤Ã¤¿ÉØ¿Í¡×¤Ï¡¢ÃÎÀ¤ÈÂ¿ºÍ¤µ¤Ø¤Î½ã¿è¤Ê»¾¼¤Ç¤¢¤ë¡ÈLady of a Myriad Souls¡É¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÊÑ²½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥»¥Ä¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬È¬±À¤ËÍ¿¤¨¤¿¡Öµï¾ì½ê¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢È¬±À¤Î»à¸å¤â¡¢¥»¥Ä¤È¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ï²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Ç¿Æ¤·¤¯¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£
NHK¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¡Ø¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¦¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡ÙÀ¤Âå¤Ë¤Ï°Ìò¤ÎÌ¾Á°¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤¶¤È¤«¡©¡Ë¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò½ä¤ë»°³Ñ´Ø·¸¤Î²Ð¼ï¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·»Ë¼Â¤Ï°ã¤¦¡£¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤È¾®Àô¥»¥Ä¤Ï¶¦¤ËÈ¬±À¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¿®Íê¤·¹ç¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ê¤Ò¤ë¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©Î©¶âÀî¹âÅù³Ø¹»¡¦Î©ÀµÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä¶µ°éÉô½¤Î»¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ¸²½¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ð¤«¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤í¸©Ì±ÏÀ ²¬»³¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë