【難解略語】「ジム」が何の略か分かりますか？　知ってそうで知らない…

突然ですが、「ジム」の正式名称知っていますか？

知ってたらすごい！

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「ジムナジウム」でした！

ジムとは、 gymnasium（ジムナジウム） を省略した言葉です。現在では、筋力トレーニングや有酸素運動を行うための施設という意味で使われることが一般的ですが、もともとのgymnasiumは、運動だけでなく教育全般を行う場を指していました。

語源は古代ギリシャ語の「gymnasion」で、「裸で運動する場所」という意味を持っています。当時のギリシャでは、身体を鍛えることと同時に、哲学や討論などの知的活動も行われており、心身を総合的に鍛える教育施設でした。

その後、この言葉が英語に取り入れられ、学校の体育館や運動施設を指すようになりました。日本では特に、トレーニングマシンやウエイト器具がそろった運動施設を意味する言葉として定着しています。

普段何気なく使っている「ジム」という言葉も、もとは教育と運動を兼ね備えた施設名を省略したものであり、略語としての背景を知ると、言葉の印象が少し変わって見えるかもしれません。

次回の難解略語もお楽しみに！

