秋田の竿燈まつりや男鹿のナマハゲなど、国指定の重要無形民俗文化財が「全国最多」の17件登録されている秋田県。その秋田から、12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会に出場するのが、こちらも「全国最多」の大会出場を誇る伝統校・秋田商業高校です。

12月31日の2回戦で、前回大会3位の福岡代表・東福岡と東京・味の素フィールド西が丘で対戦する秋田代表・秋田商業を応援したい5つのポイントを紹介します。

1.互いに刺激 ハイレベルな運動部

1920年(大正9年)創立の秋田商業。会計や簿記などの専門的な学習のほか、地元企業・団体と連携しオリジナル商品等の開発・制作・販売までを生徒が担う「AKISHOP」などのビジネス実践学習を行っています。スポーツも盛んで、春夏通算24度の甲子園出場を誇る硬式野球部や、全国大会・世界選手権で入賞する選手を毎年のように出しているレスリング部が全国的な名門として知られています。サッカー部の選手たちは全国で活躍する各部と互いに刺激し合える環境にいます。

2.伝統校の意地を再び

47回目の出場となる秋田商業。36回・45回大会では日本一に輝きました。64回大会、東北勢初となる国立競技場でプレーしたのも秋田商業です。平成になるとなかなか全国で白星をあげられない苦しい時代が続きましたが、平成最後の97回大会ではベスト8入り。伝統校の意地を全国に見せつけました。

今大会の初戦で対戦する東福岡は、前回出場した100回大会で0対1で敗れた相手です。キャプテンのDF村田珀選手(3年)は「中学生の頃テレビで試合を見ていた。当時の先輩、この3年全国大会に進めなかった先輩の思いと共に戦う」と意気込みます。

3.劇的な逆転勝利で掴んだ、全国最初の代表切符

10月の全国高校サッカー選手権大会秋田県大会決勝。高い攻撃力を誇る明桜と対戦しました。後半15分に先制を許したものの、エースストライカー竹谷柊真選手(3年)のゴールで同点に追いつきます。

後半40分が過ぎ、多くの人が延長戦突入を意識したアディショナルタイム。カウンターのチャンスで竹谷選手がサイドに流れボールを受けると、その折り返しを途中出場の1年生MFの原田惇平選手がディフェンダーを1人かわしてシュート。これが決まり決勝点となりました。劇的な逆転勝ちを収め、全国のトップを切って47回目の全国大会出場を決めました。

4.全国の強豪と渡り合うために

夏には6年ぶりのインターハイに出場した秋田商業。1回戦では愛工大名電(愛知)をPK戦の末破り、秋田県勢15年ぶりのインターハイ白星をあげました。2回戦では昌平(埼玉)に敗れましたが、相手の全国レベルの攻撃に対して「1対1」に持ち込ませず、「1対複数」で対応する守備の意識を高めました。そしてその守備を試合終盤まで続けられるスタミナと走力も磨いてきました。個々の能力が高い全国の強豪に対し、決して諦めない粘り強い守備で立ち向かいます

5.試合を見守る「もうひとりの母」

秋田県外、秋田市外出身の選手が寝食をともにする「寮」が学校から約4.5キロのところにあります。寮母の赤坂郁子さん(44)が夫婦で営む「てらうち整骨院」に秋田商業サッカー部が訪れていた縁で、2020年に二世帯住宅を改装し立ち上げたスポーツ寮です。赤坂さんは、朝・夕食のほか学校のお弁当作り、冬場の送迎等で秋田商業の選手12人をサポート。「悔しい思いをして卒業していった先輩・寮生の分も思い切り暴れてほしい」秋田商業の「もうひとりの母」が、応援席で声援を送ります。

秋田商業の初戦は12月31日に行われる福岡代表・東福岡との2回戦。伝統の誇りを胸に、まずは4大会前の雪辱を。鍛え上げた走力と粘り強さで全国の大舞台に挑みます。

(取材・文 高校サッカー選手権民放43社/秋田放送)