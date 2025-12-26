プロ野球・巨人の大勢投手が12月に行われたトークイベントで、守護神としてのプライドを口にする場面がありました。

ライデル・マルティネス投手が入団したことで8回のセットアッパーに回った大勢投手。これまで9回にマウンドに向かう際に球場を暗転させ、登場曲を流すという演出をしていましたが、8回になげることになっても、その演出が継続されていました。

「8回から（演出を）やってくれて、自分が球団から期待されているのを感じる。意気に感じながら、拍手とかを力に変えています。コールされたら温かい声援をくれるので、これには応えたいと思って投げています」と率直な思いを口にしましたが、「8回に好意でやってもらってるけど、9回だからこそいい。これを8回でやっていいのかなという複雑な気持ちもあって、来年は相談しようと思っています」と続けました。

「僕も9回にこだわってきてあの演出。特別なもの、クローザーは特別だと思っている。8回にやっているのは正しいのか、という気持ちはあります。やりたいなら僕も9回を投げないといけないな、と自分を奮い立たせる。やってもらってうれしいですけど、そこに満足しちゃいけないかなと思います」

入団1年目から守護神としてマウンドを守ってきた大勢投手。マルティネス投手の入団が決まった当時も、8回に回ることへの心境を口にしていました。最後のピッチャーになることへの気持ちはいまでも胸の中に持ち続けています。

このトークイベントは「ドリームコーチング」という元プロ選手や五輪選手から直接指導を受けられる“アスリートマッチングサービス”のイベントでした。