S状結腸がんのため23日になくなったゴルフのジャンボ尾崎こと尾崎将司さん。尾崎さんを師と仰いだ笹生優花選手が追悼のコメントをしました。

絶大な人気でゴルフ界をけん引した尾崎さんは通算113勝（ツアー94勝）、12度の賞金王に輝き、一時代を築きました。一線を退いてからは、24年に全米女子オープンを制し、パリ五輪にも出場した笹生選手や2025シーズンで賞金女王に輝いた佐久間朱莉選手ら多くの選手の指導にあたっていました。

笹生選手は24日自身のInstagramで「Dear Jumbo san」と尾崎さんとの2ショット写真をあげて追悼のコメントをつづりました。

「Thank you for everything you have done for the world of golf.Thank you for generously sharing your knowledge and wisdom with so many.I will be forever grateful for your guidance and inspiration.You will live on in our hearts and memories.May you rest in peace.（ゴルフ界のために尽くしてくださって感謝いたします。多くの方々に惜しみなく知識と知恵を分かち合ってくださりありがとうございます。あなたの導きとインスピレーションに永遠に感謝いたします。あなたは私たちの心と記憶に生き続けます。安らかにお眠りください）」と英語でつづると、続けて日本語で「この度の訃報に接し、謹んで哀悼の意を表するとともに、ご遺族の皆さまに心よりお悔やみ申し上げます。ジャンボさんが日本のゴルフ界にもたらされた功績は極めて大きく、その存在の大きさと歩みは、多くの人々の記憶に深く刻まれています。その偉大な功績と長年にわたるご尽力に、心からの敬意を表します。ここに生前のご功績を偲び、安らかなご永眠を心よりお祈り申し上げます」と重ねて感謝を伝えました。