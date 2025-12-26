上級者は“手首”を使って打っている！上手な手首の使い方を解説

スイングするとき「手首を使わずに打て」といわれたことがある人も多いはず。だけど、これは大間違い！「プロは全員手首を使っているからナイスショットが打てるんです」と真弓伸仁コーチ。

上手な手首の使い方をマスターすればボールをジャストミートできるうえに、飛距離や方向性の悩みも即解決！

“振り子素振り”で手首を動かす感覚を養おう

手首の使い方をマスターすればアイアンは簡単になります！

手首を使うとヘッドスピードが簡単に上がる

手首を使わない理由は、フェースの向きを変えたくない意識が強いからです。クラブはヘッドが重いという構造上、振れば自然とフェースが開閉します。フェースターンできなければ飛距離ロスやスライスの原因になりますが、手首を使えばさらにクラブ本来の動きを引き出せるのでボールがつかまりやすくなります。

しかし、アマチュアは手首を固めてしまう人が多く、いきなり「手首を使え」といっても急には無理。そこで、手首を動かせる状態を作ることから始めてください。

まずはクラブを持って手首を支点にして振り子のように振ってみましょう。クラブを地面から浮かせて、肩幅くらいの振り幅で手首を動かしながら振り子のように振ると、手首が動く感覚がわかります。また、手首は腕や体よりも速く動かせる部分。手首を使ったほうがヘッドスピードも上がります。

日常でも使っている手首の動きをスイングに応用！

たとえば……手洗い終わりの水を切るとき

手についた水滴を切るとき、手首を動かさないと手は速く振れない。ゴルフも同じで手首を使えばヘッドスピードが上がる。

手首を使ったほうが…シャロースイングになり飛距離アップ！

手首を使うと引っかけにくく、ヘッドが加速しやすいシャロースイングになる。力が弱い人でも簡単に飛ばせる。

手首を使ったほうが…スイング軌道が安定する！

スピードが出ているなかで手首を使わずに軌道をなぞるのは困難。手首を使って振り子のようにクラブを動かすと、軌道が安定し、再現性が高くなる。

振り子の動きを意識して素振りする

手首を使って振り子運動を行う。この素振りの中での手首の動かし方が正しい動き。軌道も安定するしヘッドも加速させられる。

左腕からヘッドまでを1本にすると、手首が固まって速く振れない。ハンドレートのインパクトにもなりやすく、打点がバラつく原因になる。

手首を使えば右腕が内旋

自然なフェースターンが身につく

自然なフェースターンに加えて、右腕を内旋させるとインパクトゾーンが長くなるため、ミート率が上がる。

グリップを下から支えると手首を使いやすい

グリップは手のひらで握るのではなく、指で下から支えるように握る。強く握りすぎてしまうと手首を自由に動かせない（×）。

いかがでしたか？ 振り子素振りのレッスンをぜひ参考にしてください！

レッスン＝真弓伸仁

●まゆみ・のぶひと／1975年生まれ、神奈川県出身。09年にUSGTFのティーチング資格を取得。現在は東京都・三鷹の東京ゴルフスタジオでレッスン中。ゴルフが楽しくなるスイング作りに定評がある。

写真＝高橋淳司

協力＝カメリアヒルズカントリークラブ