大きな変化を迎えた福岡の赤い彗星が全国の頂点を目指す戦いに挑みます。

初戦は12月31日の2回戦。東福岡は味の素フィールド西が丘で秋田商業と対戦します。

そんな第104回全国高校サッカー選手権大会に出場する東福岡を応援したい5つのポイントをご紹介します！

1.福岡一の“マンモス校”が初の共学化



創立80周年を迎えた東福岡高校は、全校生徒約2,400名と県内で最も生徒数が多い“マンモス校”です。

これまで男子校として歴史を積み重ねてきましたが、今年度から男女共学に。

部活動が非常に盛んで、ラグビー部は全国高校ラグビーで7度、バレーボール部は春高バレーで三度の全国制覇を達成。各部活同士、高いレベルで刺激し合っています。

2.選手権三度の優勝を誇る“赤い彗星”



県内最多24度目の選手権全国大会出場となるサッカー部。

1979年の58回大会で選手権全国大会に初出場すると、76回大会・雪の決勝では帝京に勝利し初の全国制覇。

77回大会も決勝で帝京を倒し連覇を達成。94回大会でも全国制覇を成し遂げました。

日本代表の長友佑都選手や毎熊晟矢選手をはじめ、数多くのプロ選手を輩出し続ける伝統校です。

3.“賢守のスカイブルー”を破っての全国選手権



地区大会決勝の相手は、今夏インターハイで全国ベスト8に進出。賢く守って素早く攻める飯塚高校でした。

前半に背番号10で主将の齊藤琉稀空選手（3年）が幸先よく2得点を奪います。

守備では、正GK青木琥汰郎選手（3年）のケガにより、直前で先発に選ばれた中野柊選手（3年）がビッグセーブを連発、層の厚さを示します。

2-1で飯塚を下した東福岡が2大会連続24度目となる全国への切符を手にしました。

4.勝利のために伝統のシステムを変更



これまでの東福岡の伝統はサイドからの攻撃ですが、プレミアリーグWESTで結果が出ず降格圏に…。

同じ九州勢の神村学園に0-6で大敗すると、平岡監督は思いきってシステムを変更。奪ってから縦に速いカウンタースタイルに切り替え、県大会を勝ち抜いてきました。

5.注目は10番を背負うキャプテン



200人以上の部員をまとめるキャプテンは、伝統の背番号10を背負う齊藤琉稀空選手（3年）。選手権地区大会の準々決勝からの3試合で6ゴールを奪う、チームのエースでもあります。



選手権全国大会の準決勝で敗れた去年は、国立のピッチも経験しました。

合言葉は「国立で2勝する」。去年の忘れ物を取りに行くため、自らのゴールで全国の舞台を駆け上がります。

去年ベスト4の悔しさを胸に全国の頂点へ…“赤い彗星”が観客を魅了します。

（取材・文 高校サッカー選手権民放43社/福岡放送）