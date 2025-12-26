2026年度の診療報酬改定で、政府は医師の技術料や人件費に当たる「本体」部分を3・09％引き上げることを決めた。

物価高で多くの医療機関が経営に苦しんでいる。診療報酬は原則2年ごとに改定される公定価格のため、経済状況に応じた機動的な価格転嫁ができない。九州でも閉院や運営法人の倒産が相次ぐ。

3％台は1996年度の改定以来、30年ぶりの大幅なプラス改定となる。妥当な判断だろう。

国民の命と健康を守る医療は、都市でも地方でも安定して維持しなくてはならない。その環境整備に診療報酬引き上げを生かしたい。

まずは勤務医、看護師をはじめとする医療従事者の待遇改善が急務だ。人手不足は深刻になっている。

引き上げの半分以上は、賃上げに充てる配分になった。雇用者は人材確保のためにも大幅な賃上げに踏み切ってもらいたい。

もう一つの柱である物価高対応分は、病院に重点配分する。診療所に比べ経営が厳しいとの判断だ。

物価動向が大きく変動し、経営に支障が出た場合は27年度予算で必要な調整をする。この点も評価できる。

医薬品など「薬価」部分は0・87％引き下げるが、「本体」と合わせても14年度以来のプラス改定となった。

課題は年50兆円規模に膨らんだ医療費をどのようにして負担するかだ。

医療技術が高度化し、高額な薬の開発も相次ぐ。高齢者が増えていることもあり、医療費の増大は避けられない。

医療費の財源は、患者の窓口負担と公的医療保険の保険料、公費で賄われる。診療報酬の引き上げは国民の負担増となって跳ね返る。

特に現役世代は高い保険料に不満を募らせている。さらなる負担増で、医療保険制度への不信が過度に高まることを懸念する。

負担の見直しは不可欠だ。所得や支払い能力に見合った応能負担を浸透させ、保険料や窓口負担にも金融所得を反映させたい。

医療費の削減も、まだ工夫の余地があるのではないか。医療機関は良質な医療を保ちながら、業務を効率化させる必要がある。

後発薬の使用促進、情報通信技術（ICT）の活用などで経営改革を進めるべきだ。信用を損なう診療報酬の不正受給や過剰請求は徹底して防がなくてはならない。

予防医療も充実させたい。健康づくりは遠回りのように見えても、将来の医療費削減に効果があるはずだ。

保険料の抑制策として、市販薬と効き目が似たOTC類似薬は患者に新たな負担を求めることが決まった。保険適用は維持する。

対象の約1100品目は増える可能性がある。慢性疾患の患者や低所得者への配慮が欠かせない。