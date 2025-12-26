認知症の人やその家族、地域の人たちが集う場として大分県日田市で活動する「オレンジカフェひた」が、開設10周年を迎える。これまでの活動を紹介し、ライブや民謡コンサートで楽しむ記念イベント「オレンジまつり」が27日午後1時半、同市三本松のパトリア日田ギャラリーで開かれる。入場無料。

オレンジカフェひたは、ひきこもりがちな地域の認知症当事者が健常者や地域の人と触れ合うことで社会参加を促そうと、地元の医療機関やグループホームなどの有志が2015年12月に設立。月1回、日田市日ノ出町の高齢者施設「花月園」に約30〜40人が集って自己紹介して会話を楽しむほか、一緒に歌ったり楽器を演奏したりして、交流を深めている。

イベントでは、この10年間に開かれてきたオレンジカフェの様子を、発表資料作成ソフトを使って上映し振り返る。認知症専門医である上野公園病院の林田正幸医師が認知症にありがちなことを歌詞にして明るく歌うギターライブや、地元の民謡の歌い手、吉冨今日子さんによるコンサートもある。

主催する実行委員会の委員長で、認知症サポート医でもある隈診療所の宮崎秀人院長は「認知症の人たちが集まっておしゃべりなどを楽しみ、社会の一員であることを実感してもらうのがカフェのコンセプト。今回の『オレンジまつり』でも、カフェのありのままを楽しんでほしい」と話す。

イベントに関する問い合わせは川浪さん＝090（5288）6880。（稲葉光昭）