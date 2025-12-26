多くの住民が生活を営んだ集落の焼け跡が、視界を埋め尽くした。約5万平方メートル、187棟が焼損した大分市佐賀関の大規模火災。いまだ手つかずの焼け跡は、強風により瞬く間に広がる炎の苛烈さを物語る。集落の中を走る幅1メートルほどの狭い路地は、住宅密集地での消火活動の困難さを伝える。市は25日、報道陣向けに火災現場の公開を行った。火元と特定され、唯一の犠牲者となった男性宅の場所も示された。

焼損した集落には現在、立ち入り規制線が設けられ、許可証を持った住民や関係者のみが入ることができる。市による報道陣への公開は、11月27日に続き2回目。前回は集落の中心を走る市道からの撮影だったが、今回は市道から広がる狭い路地での取材も許可した。

現場には今も、がれきが残ったままだ。集落内に入っていくと、焼けた住宅と住宅の間に「せど」と呼ばれる路地が通っている。その狭さを実感しながら、消防車が入れず困難を極めた消火活動の様子がよみがえる。一方で、この路地の狭さが住民同士の「顔と顔の見える」深い関係性を生み出した。育まれた共助の精神は、多くの住民の避難行動につながった。

市は来年1月中旬から、焼損家屋などの公費解体に入る予定だ。大型車両を入れるため、集落中心の市道の拡幅作業も計画している。（中野剛史）