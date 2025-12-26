熊本県玉名市は、市内の蓮華院誕生寺奥之院と玉名温泉街を仮想空間の舞台にしたオンラインの対戦アクションゲーム「GOSHUIN（ごしゅいん） RUMBLE（らんぶる）−tamana（たまな）−」を開発した。世界に5億人の登録ユーザーがいるオンラインゲーム「フォートナイト」上で、26日に公開する。市は「ゲーム参加者に玉名を知ってもらい、聖地巡礼などの誘客につなげたい」と期待する。

ゲームは最大10人が参加可能で、撃破した相手が落とす御朱印を回収して得点を競う。ダメージを受けた参加者の回復アイテムとして、特産品の玉名ラーメンとミカン、トマト、イチゴが登場する。インターネット上の仮想空間に忠実に再現された奥之院がバトル会場となり、温泉街の「元湯通り」がゲーム参加者の待機場所になる。

市の委託を受け、メタバースゲームなどを手がけるモンドリアン（東京）が、国土交通省が公開する3D都市モデル「プラトー」を活用して制作した。事業費は1100万円。奥之院が制作に協力し、BGMには川原啓照院代（40）が読経する声が使用されている。

来年1月24日午後3〜5時には同ゲームのオンライン大会、同31日に市内であるeスポーツイベント「e−Spa TAMANA」で試遊ブースを設ける。市観光物産課＝0968（73）2222。（宮上良二）

■感謝込め大梵鐘すす払い

玉名市築地の蓮華院誕生寺奥之院で23日、大梵鐘（ぼんしょう）「飛龍の鐘」をすす払いする「お身拭い式」があった。僧侶たちは日々つき続けた鐘に感謝を込め、1年間のほこりや汚れを清めた。

鐘は高さ4・55メートル、直径2・88メートルで、重さは「満願成就」を願う1万貫（37・5トン）。読経が響く中、僧侶たちははしごを鐘に掛けて上がり、白布を何度も取り換えながら、ふき上げた。終了後、川原啓照院代は「世界中で争いが絶えないが、仏様の声が少しでも広がり、世界の平和につながってほしい」と新年への望みを語った。

大みそかは午後11時から翌午前2時ごろまで、参拝者が10人ずつ1組になり、撞木（しゅもく）につながる綱を手にして除夜の鐘をつく。（宮上良二）