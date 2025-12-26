歴史好きが高じて、専門コースがある長崎県立壱岐高に離島留学した2年の宮野幸一さん（17）が、11月にあった「第19回地歴甲子園−全国高校生歴史フォーラム」（奈良大、奈良県主催）で、最優秀2賞に次ぐ優秀発表賞に選ばれた。テーマにしたのは壱岐の中世の山城。「将来は研究職か学芸員に」と夢を膨らませる。

兵庫出身の宮野さん。漫画がきっかけで歴史の扉をたたき、現在は壱岐高の東アジア歴史・中国語コースで歴史学を専攻している。

11月22日に奈良大で開かれたフォーラムは、歴史が好きな全国の高校生が集うまさに甲子園。各地の69校から寄せられた86点の研究から、選考を突破した上位が実際に発表した。

宮野さんは壱岐市勝本町にある生池（なまいけ）城について、「壱岐中世史解明の新視点−誰が生池城を改修したか」と題して臨んだ。

通説では朝鮮出兵時の1590年ごろの改修とされる。だが城の北側に防御施設が集中していることなどから、その20年ほど前、対馬の宗氏が壱岐に攻め入った浦海の合戦（71年）の頃ではと推測。当時、壱岐を防衛した日高氏が防御性を高めるために改修したと考えられる、と導いた。

文献史料や地図、実地踏査による丁寧な考察が、評価された理由。12月10日に篠原一生市長に受賞を報告した際には、市長の質問攻めにも「話すのが楽しいんで」と、論文や資料を見せながら応じた。奈良大は発表の様子を、動画投稿サイト「ユーチューブ」で公開している。（野田範子）