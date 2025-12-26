¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ï¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹30²óÌÜ¡¡°í´ô¹â½é¥»¥ó¥Ð¥Ä¡ÚÄ¹ºê²ó¸Ü2025¡¡Û
¡¡2025Ç¯¤¬½ª¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ¼Ô¤Î»ëÅÀ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡Ú1·î¡Û
¡¡3Æü¡¡ÈïÇú¼Ô¤Î¿¼ËÙÈËÈþ¤µ¤ó¤¬93ºÐ¤Ç»àµî¡£¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¿®¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢±º¾åÅ·¼çÆ²¤ÎÈïÇú¥Þ¥ê¥¢Áü¸ø³«¤Ê¤É¤Ë¿ÔÎÏ¡£ÈïÇú75Ç¯¤Î2020Ç¯¡¢Ê¿ÏÂµ§Ç°¼°Åµ¤ÇÈïÇú¼ÔÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÀÀ¤¤¡×¤òÆÉ¤ó¤À
¡¡15Æü¡¡¶å½£ÂçÅç¸¶ÃÏ¿Ì²Ð»³´ÑÂ¬½ê¡Ê¸½ºß¤Î¶å½£ÂçÃÏ¿Ì²Ð»³´ÑÂ¬¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¸µ½êÄ¹¤ÎÂÀÅÄ°ìÌé¤µ¤ó¤¬90ºÐ¤Ç»àµî
¡¡29Æü¡¡30²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÄ¹ºê¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë³«Ëë¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ë¡¼Âç¼Æ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¹ÄÄë¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ï±«¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¡¼¥¯¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿
¡¡¡Ú2·î¡Û
¡¡24Æü¡¡Åç¸¶»Ô½Ð¿È¤Î¶áÆ£Î¼ÂÀÁª¼ê¡Ê»°É©½Å¹©¡Ë¤¬Âçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¡¢½é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜºÇ¹â¤Î2»þ´Ö5Ê¬39ÉÃ
¡¡¡Ú3·î¡Û
¡¡1Æü¡¡±ÀÀç¡¦Éá¸³ÙÊ®²ÐºÒ³²¤Î¼ÂÁê¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö±ÀÀç³ÙºÒ³²µÇ°´Û¡×¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
¡¡4Æü¡¡Ãæ¹ñÃóÄ¹ºêÁíÎÎ»ö¤ËÄÄ±Ë»á¤¬ÃåÇ¤
¡¡8Æü¡¡¸©·Ù¤¬´±À½ÃÌ¹çËÉ»ßË¡°ãÈ¿¡ÊÆþ»¥Ë¸³²¡Ë¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¸Å¾±¹ä¡¦º´¡¹Ä®Ä¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤òÂáÊá¡¢7·î¤ËÍºáÈ½·è
¡¡16Æü¡¡À¾³¤¹ñÎ©¸ø±à¤¬¹ñÎ©¸ø±à»ØÄê¤«¤é70Ç¯
¡¡20Æü¡¡Âè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤Î21À¤µªÏÈ¤Ç°í´ô¹â¤¬½é½Ð¾ì¡£1²óÀï¤ÇÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤ë¤â¡¢±þ±çÃÄ¾Þ¤ÎºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ë
¡¡23Æü¡¡ëÝÁá»ÔÄ¹Áª¤ÇÂçµ×ÊÝ·é½Å»á¤¬ºÆÁª
¡¡28Æü¡¡Á´¹ñ¹â¹»·õÆ»ÁªÈ´Âç²ñ¤ÇÅç¸¶¹âÃË»Ò¤¬½éÍ¥¾¡
Ä¹ºê¸©ÃÎ»öÁª¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¡×ÀÑ¤ß½Å¤ÍÊóÆ»
¡¡¡ÖSNSÁªµó¸µÇ¯¡×¡Ý¡£Â¾¸õÊä¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤¿¤á½ÐÇÏ¤¹¤ë¡Ö2ÇÏÎÏÁªµó¡×¡£¤½¤ó¤Ê¸½¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿2024Ç¯¤ò¡¢¸µÇ¯¤ÈÉ¾¤·¤¿ÀìÌç²È¤Î¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤òº£Ç¯¡¢¤Ä¤¯¤Å¤¯´¶¤¸¤¿¡£¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤¬Áªµó·ë²Ì¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë»þÂå¡£¤½¤ì¤Ïº£Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¤âÇ¡¼Â¤ËÉ½¤ì¤¿¡£¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¡¢»ß¤Þ¤é¤ÌÊª²Á¹â¡£´ûÂ¸À¯¼£¤Ø¤Î¼ºË¾¡¢¸½¾õ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬SNS¤ÇÁýÉý¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤Î¼«¸øÀ¯¸¢¤ò²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Åö»þ¤ÏÊ¡²¬»Ô¤ÎËÜ¼Ò¶ÐÌ³¡£À¯ÅÞ¤ä¸õÊä¼Ô¡¢Æ¿Ì¾¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬SNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿ÆâÍÆ¤Î¿¿µ¶¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¥³¥á²Á³Ê¹âÆ¤ä¾ÃÈñÀÇ¡¢³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤ò½ä¤ë±¢ËÅÏÀ¡Ä¡£Æ±Î½µ¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢µõ¼Â¤ò³Î¤«¤á¡Ö¸í¤ê¡×¤ä¡Ö¥ß¥¹¥ê¡¼¥É¡×¤ÈÈ½Äê¤·¡¢µ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤è¤¯¤³¤ó¤Ê¥Ç¥Þ¤ò¡Ä¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ô½½Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤â¤¢¤ê¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤Ë¶¼°Ò¤ò³Ð¤¨¤¿¡£
¡¡Åö»ö¼Ô¤Ø¤Î¡ÖÅÅÏÃ°ìËÜ¡×¤Ç¿¿´æ¡Ê¤·¤ó¤¬¤ó¡Ë¤ò¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤òÄ´¤Ù¡¢»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢Ê£¿ô¤ÎÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¡¢È½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸¡¾Ú²áÄø¤Ï¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤ÎÆü¾ï¤Î¼èºà³èÆ°¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡8·î¤ËÄ¹ºêÁí¶É¤ËÃåÇ¤¤·¤Æ¤«¤é¤Î¼ç¤Ê¼èºà¥Æ¡¼¥Þ¤âÁªµó¡£Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤ì¤ÐÄ¹ºê¸©ÃÎ»öÁª¤¬¹ð¼¨¤µ¤ì¤ë¡£22Ç¯¤ÎÁ°²óÁª¤ÈÆ±¤¸ÊÝ¼éÊ¬Îö¤Î¹½¿Þ¡£¸½¿¦¤È¿·¿Í¤Î¿Ø±Ä¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÉÕ¤¯µÄ°÷¤é¤Ï¥ê¥¢¥ë¡Ê¸½¼Â¡Ë¤Ç¸ß¤¤¤òÈóÆñ¤·¡¢¶î¤±°ú¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£SNS¤Î²¾ÁÛ¶õ´Ö¤Ç¤âÁÐÊý¤Î¡È»Ù»ý¼Ô¡É¤ÎÅê¹Æ¤¬³È»¶¡£´û¤Ë¡Ö¸í¤ê¡×¤ÈÈ½Äê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤âÂ¸ºß¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤ÈÁªµó¤ò½ä¤ë¼èºà¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤Æ1Ç¯Í¾¤ê¡£Í¸¢¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÍøÅÀ¤â·çÅÀ¤âÊ¬¤«¤ë¡£¸õÊä¼Ô¤Î¡ÖÀ¸¤ÎÀ¼¡×¤äÂ¿ÍÍ¤Ê¾ðÊó¸µ¤Ë¤è¤ëÈ¯¿®¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëÈ¾ÌÌ¡¢º¬µòÉÔÌÀ¤Î¡Ö¥Ç¥Þ¡×¤ò´Þ¤àµõ¼Â¤Ê¤¤¸ò¤¼¤Î¾ðÊó¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¡£²¾¤Ë¡¢µ¶¾ðÊó¤ò¸µ¤ËÅêÉ¼Àè¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤Ï¤æ¤¬¤à¡£ÊóÆ»µ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼èºà¤òÄÌ¤¸¡Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¡×¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢Àµ³Î¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¡£Åê³«É¼¤ÏÍèÇ¯2·î8Æü¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò´Î¤ËÌÃ¤¸¡¢ÊóÆ»¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡£¡Ê°ì¥ÎµÜ»ËÀ®¡Ë
Éá¸³Ù¡¡Ê®²Ð35Ç¯¡¡Æó¤Ä¤Îë¾Êó»þÂå¤Î½ªßá
¡¡±ÀÀç¡¦Éá¸³Ù¤ÇÊ®²Ð³èÆ°¤¬198Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ³«¤·¤Æ35Ç¯¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¡¢Ï¼¤ÎÅç¸¶»Ô¤ÇºÒ³²ÂÐ±þ¤Ë¿´·ì¤òÃí¤¤¤À¿ÍÊª¤¬Áê¼¡¤®Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ð»³´ÑÂ¬¤ÎÃæ¿´¤À¤Ã¤¿¶å½£ÂçÅç¸¶ÃÏ¿Ì²Ð»³´ÑÂ¬½ê¡Ê¸½¶å½£ÂçÃÏ¿Ì²Ð»³´ÑÂ¬¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¸µ½êÄ¹¤ÎÂÀÅÄ°ìÌé¤µ¤ó¡á1·î15Æü¡¢90ºÐ¡á¤È¡¢³Ü¤Ò¤²»Ñ¤ÇÈïºÒÃÏ¤Îµç¾õ¤òÁ´¹ñ¤ËÁÊ¤¨¤¿¸µÅç¸¶»ÔÄ¹¤Î¾â¥±¹¾´É°ì¤µ¤ó¡á8·î22Æü¡¢94ºÐ¡£Æó¤Ä¤Îë¾Êó¤ËÀÜ¤·¡¢ºÒ³²¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢¤½¤·¤ÆÉü¶½¤Ø¤È¶î¤±¤¿»þÂå¤Î½ªßá¡Ê¤·¤å¤¦¤¨¤ó¡Ë¤ò´¶¤¸¤¿ÆÉ¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤«¤¯¤¤¤¦µ¼Ô¤â¤½¤Î°ì¿Í¡£³èÆ°¤Ï¿·Ê¹»æÌÌ¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤¦µ¡²ñ¤Ï¤Ä¤¤¤ËÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡3·î¡¢±ÀÀç³ÙºÒ³²µÇ°´Û¤ËÂÀÅÄ¤µ¤ó°¦ÍÑ¤Î¥«¥á¥é¤äËÉºÒ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡¢¼¹Ì³´ù¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡Ö¸¦µæ¼¼¡×¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¡£À¸Á°¤Î¾Ú¸À±ÇÁü¤âÎ®¤µ¤ì¡¢¤½¤Îëò³±¡Ê¤±¤¤¤¬¤¤¡Ë¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ï»à¼Ô¤Ï½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤âºÑ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£ÈòÆñ¤Î´«¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£²ÐºÕÎ®¤ò½é¤á¤ÆÌÜ¤Ë¤·¤¿¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ëÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢43¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤ä¤à¡£¡ÖÉá¸³Ù¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿²Ð»³³Ø¼Ô¤ÎÀ¿¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤¬¤·¤Î¤Ð¤ì¤¿¡£Ãø½ñ¡Ö±ÀÀçÉá¸³ÙÊ®²Ð²óÁÛÏ¿¡×¤Ï¡¢ºÒ³²¤ÎÁ´ËÆ¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ë¤È¤â¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¡¡¾â¥±¹¾¤µ¤ó¤Ë¤â¡ÖÉá¸¡¢ÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤º¡×¤È¤¤¤¦Ãøºî¤¬¤¢¤ê¡¢Ì¤Á¾Í¤ÎºÒ³²¤ËÁø¶ø¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤Î¥È¥Ã¥×¤¬²¿¤Ë¶ìÎ¸¤·¡¢¤É¤¦ÂÐ½è¤·¤¿¤Î¤«¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦Í¿ô¤Î¤³¤Î²Ð»³ÎóÅç¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆÉ¤ß·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ê®²Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ»³ÄºÉô¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿ÍÏ´ä¥É¡¼¥à¡ÖÊ¿À®¿·»³¡×¤ÎÅÐ»³¤ò²ò¶Ø¤¹¤ëÆ°¤¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£Åç¸¶»Ô¤ò´Þ¤àÅç¸¶È¾Åç¤Î3»Ô¤Ï6·î¤«¤é¶¨µÄ¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÇ¯ÅÙÃæ¤Ë°Õ¸«¤Î½¸Ìó¤ò¿Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·°ìÂÓ¤ÏÊøÍî¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ë¡Åª¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¡Ö·Ù²ü¶è°è¡×¤ËÅö¤¿¤ë¡£¼Â¸½¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î½ÐÍè»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Éá¸³ÙºÒ³²¤Îµ²±¤È¶µ·±¤òÅÁ¤¨¤ë°ÕµÁ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊËÜ»³Í§É§¡Ë
