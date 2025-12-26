ÌôÊªº®¤¼¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë°û¤Þ¤»¡Ö½÷À10¿Í¤ËÀÅªË½¹Ô¡¦¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°ÙÅù¡×¤Îºá¡¡¡ÈÎ¤¾±Ä®¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¡É·Ð±Ä¤ÎÃË¡Ê51¡Ë¡Ö¹õ¤¤±Æ¤«¤é¶¼Ç÷¡¢Ì¿Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×Ìµºá¤ò¼çÄ¥¤â¡Ú¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹Ï¢Â³ÀÅªË½¹Ô»ö·ï①¡Û
¼«¿È¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë²¬»³¸©Î¤¾±Ä®¤Î¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡¢½ÉÇñµÒ¤Ê¤É½÷À9¿Í¤Ë¿çÌ²ºîÍÑ¤Ê¤É¤Î¤¢¤ëÌôÊª¤ò°û¤Þ¤»¤Æ¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤Û¤«¡¢½÷ÀµÒ1¿Í¤òÅð»£¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤ÎºÛÈ½¤¬¡¢²¬»³ÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÁ÷¸¡»þ¤Ë¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÃË¡¿ÃË¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¡ÚÎ¤¾±Ä®¡Û
½à¶¯À©À¸òÅù¡¢½à¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Ä¡¢½à¶¯À©¤ï¤¤¤»¤ÄÌ¤¿ë¡¢²¬»³¸©ÌÂÏÇ¹Ô°ÙËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤Î4¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¤¾±Ä®¤Î¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹·Ð±Ä¤ÎÃË(51)¤Ç¤¹¡Ú²èÁü①¡Û¡£
Á÷¸¡»þ¤ËÃË¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¬»³¸©Î¤¾±Ä®¡¡¥ªー¥Êー¤ÎÃË¤Ï½÷ÀÇñµÒ¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë
¿Í¸ýÌó1.1Ëü¤ÎÄ®¡¢²¬»³¸©ÆîÀ¾Éô¤Ë¤¢¤ëÎ¤¾±Ä®¡Ú²èÁü②¡Û¤Ç¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¡¢2018Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢¼«¿È¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î½ÉÇñµÒ¤Ê¤É½÷À¤¢¤ï¤»¤Æ9¿Í¤Ë¡¢¡Ö¿çÌ²ºîÍÑ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ëÌôÊª¡×¤ò¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ëº®¤¼¤ÆÀÝ¼è¤µ¤»¡¢Äñ¹³¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤·¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ä¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤Ê¤É¤ò¤·¤¿¤Û¤«¡¢½÷ÀµÒ1¿Í¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯6·î3Æü¤ÎºÛÈ½¤ÇÃË¤Ï¡¢
¡ÖÅö»þ¤Ï¡Ø¹õ¤¤±Æ¡Ù¤«¤é¶¼Ç÷¤µ¤ì¡¢Ì¿Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
¡ÖÈÈ¹ÔÅö»þ¤Ïµ²±¤¬¤Ê¤¤¡×
¡ÖÈÈ¹Ô»þ¤Ï¿´¿ÀÁÓ¼º¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×
¤È¡¢2024Ç¯2·î¤Î½é¸øÈ½¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¡ÈÌµºá¡É¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ÎÍÌµ¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Ã¤«¤±¤ÏÌó20Ç¯Á°¡¡ÃÎ¿Í½÷À¤Ë¡ÖÄñ¹³¤µ¤ì¤º¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ë¡×¡¡
¸¡»¡¤ÎËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏÌó20Ç¯Á°¤ËÃÎ¿Í¤«¤é¡Ö½÷À¤Ë¿çÌ²ºîÍÑ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ëÌôÊª¤òº®¤¼¤¿¼ò¤òÀÝ¼è¤µ¤»¤ë¤È¡¢Äñ¹³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÀÅªË½¹Ô¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊýË¡¤òÃÎ¤Ã¤¿ÃË¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÃÎ¿Í¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¿çÌ²ºîÍÑ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ëÌôÊª¤ò¡¢¼ò¤Ëº®¤¼¤Æ½÷À¤ËÀÝ¼è¤µ¤»¡¢¿çÌ²¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÀÄ¿§¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¡É¤òÄó¶¡¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Ç¥¸¥«¥á¤Ç»£±Æ¤·ÊÝÂ¸
¸¡»¡¤ÎËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2018Ç¯9·î¤ËÃË¤Ï¡¢ÃË¤Î¼«Âð¤«¤é²Ö²ÐÂç²ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¡¢ÃÎ¿Í½÷ÀD¤é4¿Í¤ò¾·¤¡¢½÷ÀD¤Ë¿çÌ²ºîÍÑ¤Î¤¢¤ëÌôÊª¤òº®Æþ¤·¤¿¡ÈÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿Ç»¤¤ÀÄ¿§¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¡É¤òÀÝ¼è¤µ¤»¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²¾õÂÖ¤Î½÷ÀD¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢Â¾¤ÎÃÎ¿Í3¿Í¤Ïµ¢Âð¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃË¤Ï½÷ÀD¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥¸¥«¥á¤Ç»£±Æ¤·¡¢¥Ïー¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ËÊÝÂ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀ¤±Êý¤Ëµ¯¾²¤·¤¿½÷ÀD¤Ï¡¢ÌôÊª¤ÎºîÍÑ¤Ç¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò°û¤ó¤À¸å¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¯¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þµ¢Âð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò°û¤ó¤À¸å¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¤¡£ÄÁ¤·¤¤¤ª¼ò¡×
½÷ÀD¤ÏË¡Äî¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡ÖÅöÆü¡¢ÉáÃÊ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÎÌ¤Î¤ª¼ò¤·¤«°û¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Çµ²±¤ò¼º¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î¿Í¤Îµ²±¤È°ã¤¦µ²±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò°û¤ó¤À¸å¤Îµ²±¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤Ê¤ª¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î¿§¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¤Ê¤É¤È¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃË¤Î²È¤Ë½÷ÀD¤È°ì½ï¤ËË¬¤ì¤¿ÃÎ¿Í½÷À¤Ï¡¢½÷ÀD¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Çµ²±¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤¬È´¤±Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö»ö·ïÅöÆü¤â¡¢ÉáÃÊ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°û¼òÎÌ¤À¤Ã¤¿¡×
¤Ê¤É¤È¾Ú¸À¤·¡¢ÃË¤¬½÷ÀD¤ËÄó¶¡¤·¤¿¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡ÖÄÁ¤·¤¤¤ª¼ò¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡ÈÀÄ¿§¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¡É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¤È¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÃË¤Ï¤³¤Î7¤«·î¸å¤«¤é¡¢Î¤¾±Ä®¤Ç¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¡Ú²èÁü③¡Û¤Î·Ð±Ä¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
