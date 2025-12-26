女性の政治参画について考えるセミナーが21日、佐賀市のアバンセであった。全3回の連続講座の最終回で、伊万里市議の盛泰子さん（70）と江北町議の酒井明子さん（54）が登壇。経歴は異なるものの、ともに「政治と生活はつながっている」との信念を元に取り組んできたことを、参加した14人に解説した。

県女性議員ネットワークの代表も務める盛さんは、東京出身で、結婚を機に伊万里市に移住した。図書館づくりの市民運動に関わったことをきっかけに立候補を決意し、1993年に初当選。現在9期目で、2015年からの2年間は、県内の市議会では初となる女性議長を務めた。

セミナーでは今後の目標について「次の世代に政治参加の大切さを伝える」と強調。ネットワークのつながりを生かし、地方議会の健全化も図りたいと訴えた。

酒井さんは江北町出身で、2019年に千葉県からUターン。駅名変更に反対する活動を通じて「外から声を上げるだけではなく、議会の中から変える必要がある」と痛感したという。

23年4月に初当選して以降、住民の要望があれば素早く現場に行き、町に問い合わせた後はすぐに情報を共有することを心がける。「周囲では子育て中の母親というイメージが強く、防災のことには詳しくないと思われていた。でも東日本大震災を関東で経験し注力したいと話すと、徐々に認知されてきたかなと思う」と手応えも語った。

参加者との交流会もあり、選挙活動の費用の抑え方や、町民から頼られるためにしていることなどについて、質問に答えていた。

この日は「福岡・女性議員を増やす会」の山川美幸理事も登壇。「選挙のときだけでなく、普段からごみや給食など身近な話題に目を向け、必ず1次情報を取りに行ってほしい」と参加者に語りかけた。（田中早紀）