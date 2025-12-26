¡Îº´²ì¸©¡Ï¡Ú¤à¤Ä¤´¤í¤¦2025²ó¸Ü¤¡Û¸©·ÙDNA·¿´ÕÄêÉÔÀµ¡¢¿®Íê²óÉü¤Î¤¿¤á¤ËÄÉµÚ
¡¡10·î¤ÎÌë¡£¼«Âð¶á¤¯¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¡¢º´²ì¸©·Ù´´Éô¤¬½Å¤¤¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Ï°ìÀ¸¿®Íê¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡9·î8Æü¡¢¸©·Ù¤Ï1Ëç¤Î»æ¤òÊóÆ»³Æ¼Ò¤Ë¥Õ¥¡¥¯¥¹¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÖDNA·¿´ÕÄê¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´ÕÄê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¡£²Ê³ØÁÜºº¸¦µæ½ê¡Ê²ÊÁÜ¸¦¡Ë¿¦°÷¤òÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤·¤¿¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÂçÌäÂê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾å»Ê¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¡£°ËËüÎ¤»Ô¤Î¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤äÂ¿µ×»ÔÄ¹Áª¤Î¼èºà¤ÎÈè¤ì¤¬Ìþ¤¨¤¤é¤Ì¤Þ¤Þ¡¢¼èºà¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¸©·Ù¤¬¹Ô¤Ã¤¿È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿¦°÷¤ÎÉÔÀµ¤Ï7Ç¯Ä¶¤ËµÚ¤Ó¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ÕÄê¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤è¤¦¤ËÁõ¤¦¤Ê¤É¤ÎÉÔÀµ¤¬130·ï¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö·º»ö»ÊË¡¤Îº¬´´¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤«¤Í¤Ê¤¤ÂçÌäÂê¤À¡×¡£ÆâÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É»ö¤Î½ÅÂç¤µ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡¡¸©µÄ²ñ¤ä¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤Ï¸©·Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÄ´ºº¤¬ÉÔ½½Ê¬¡×¤È¤·¤Æ¡¢Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤òÍ×µá¡£¸©·Ù¤ÎÊ¡ÅÄ±ÑÇ·ËÜÉôÄ¹¤Ï¸©µÄ²ñ¤ÇÄÄ¼Õ¤·¤¿¤¬¡¢Ä´ºº¤ÏÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÕÄê·ë²Ì¤Ï·º»öºÛÈ½¤Ç¾Úµò¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÉÔÀµ¤µ¤ì¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÑÍºá¡Ê¤¨¤ó¤¶¤¤¡Ë¤¬È¯À¸¤·¤«¤Í¤º¡¢±Æ¶Á¤Ï¸©·Ù¤ÎÁÜººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñÌ±¤ËµÚ¤Ö²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï¡Ö¸¢ÎÏ¤Î´Æ»ë¡×¤¬»ÈÌ¿¤Î°ì¤Ä¤À¡£¸©·ÙÃ´Åöµ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¸©·Ù¤äº´²ìÃÏ¸¡¡¢¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¡¢¼±¼Ô¤Ê¤É¤ò¼èºà¤·¡¢µ»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¸©·Ù¤ÎÂÐ±þ¤òÈãÈ½¤·¡¢Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦É¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤Î¶§°»ö·ï¤ò¼èºà¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¤ÁÜºº¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯É¬Í×¤â¤¢¤ë¡£º£Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿º´²ì»Ô¤ÎÆý»ù±¡¿¦°÷»¦³²»ö·ï¡¢°ËËüÎ¤»Ô¤Î¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤Ê¤É¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇ®¿´¤Ç¡¢¶ÐÊÙ¤Ê·Ù»¡´±¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿·Ù»¡´±¤«¤é¤Ï´ÕÄêÉÔÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤¯¤é²¿¤Ç¤âÈãÈ½¤·¤¹¤®¤ä¤í¡×¤È·ù¤ß¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ý¡£10·î8Æü¤Ë¤Ï·Ù»¡Ä£¤ÎÆÃÊÌ´Æ»¡¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢¡Ö¿ÈÆâ¤ÎÄ´ºº¤ÇËë°ú¤¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¼±¼Ô¡Ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ëÃæ¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÌäÂê¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤Ï¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¿®Íê¤µ¤ì¤ë¸©·Ù¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¦¤ß¤ò½Ð¤·ÀÚ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Î¸©·Ù´´Éô¤Ï¡¢¤³¤¦Îå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÖÌäÂê¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄÉµÚ¤¹¤ë¤Î¤¬ÊóÆ»µ¡´Ø¤Î»ÈÌ¿¤À¤í¡£¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÊºÍÌÚ´õ¡Ë