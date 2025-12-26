【全力応援！】

次世代のホープたちが点取り方式の団体戦で競う「2025サニックス旗福岡国際中学生柔道大会」（西日本新聞社など主催、サニックスホールディングスなど特別協賛）が26日、福岡県宗像市のグローバルアリーナで開かれる。韓国や台湾、南アフリカなどの海外勢を含む男子65、女子50の計115チームがエントリー。男子（5人制）は3連覇を目指す埼玉栄など、女子（3人制）は4年ぶりの優勝を狙う敬愛（福岡）などを軸に熱い闘いが繰り広げられる。

矢羽田「絶対負けない」

男子の和白（福岡）は過去最高のベスト4を目標に据える。主将を務める先鋒の矢羽田（2年）は「全国の強いチームが相手でも、自分たちは絶対に負けない」と強い決意で挑む。

前回大会は16強まで勝ち進み、今年8月に福岡市で行われた全国中学校大会（全中）でもベスト16に食い込んだ。中心選手の藤田将（3年）は全中個人73キロ級で日本一に輝き、全日本柔道連盟のD強化（カデ）選手に選ばれている。

2年生以下で争う今大会にはポイントゲッターの矢羽田や大将の兎中（2年）、中堅の安本（同）が2大会連続で出場し、1年生も副将の藤らパワフルな選手がそろう。松田監督は「非常にバランスが良いチーム」と勝機をうかがう。

兎中「強い気持ちで」

174センチ、95キロの兎中は豪快な内股や大外刈りが武器。階級は異なるが、73キロ級で五輪2連覇を達成した大野将平さん（旭化成コーチ）のような「切れ味鋭く、軸がぶれない投げ」が理想と言う。同市の月隈武徳館道場で、幼い頃から矢羽田と共に切磋琢磨（せっさたくま）を続けてきた。

トーナメントで勝ち上がるには初戦で福井工大福井を破り、同じブロックの天理（奈良）や国士舘（東京）などの難敵を倒さなければならない。兎中は「どんな相手も恐れず、絶対に勝ち取るという強い気持ちで闘う」と大黒柱の責任感をにじませた。 （山崎清文）