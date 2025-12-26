ソフトバンクから自由契約となった有原航平投手（33）が、日本ハムに入団することが25日、分かった。6季ぶりの古巣復帰となる。ソフトバンクは残留要請を続けていたが、永井編成育成本部長が「お断りの連絡がありました」と24日に連絡があったことを明かした。

有原は日本ハム、米大リーグを経て2023年にソフトバンクに入団し、今季で3年契約が満了した。契約満了時に自由契約となる条項を盛り込んでいたため、2日に公示された保留者名簿から外れ、複数球団による争奪戦となっていた。

ソフトバンクに在籍した3シーズンで計38勝を挙げ、開幕投手を務めた最近2年はいずれも14勝で最多勝を獲得。先発の柱だった右腕が同一リーグの最大のライバル球団に移籍したのは、リーグ3連覇を狙うチームにとって大きな痛手だ。

日本ハムとは今季最終盤まで優勝を争い、クライマックスシリーズファイナルステージも最終第6戦までもつれ込んだ。来季は2年連続で最多勝を分け合った有原と伊藤が先発の二枚看板を形成することになり、難しい戦いを強いられそうだ。