ITTF(国際卓球連盟)は25日までに、最新の世界ランクを発表しました。

2025年第52週は獲得・失効ポイントがなく、16日に発表された世界ランキングから順位に変動はありませんでした。

4位をキープしている張本智和選手は、年間王者を決めるWTTファイナルズで初優勝を達成。日本時間14日の準決勝で世界ランク2位の中国・林詩棟選手を倒すと、決勝では過去1勝2敗で負け越していたスウェーデンのモーレゴード選手に4-2で勝利するなど、日本勢として初めてWTTファイナルズを制し、モーレゴード選手との順位が入れ替わり、張本選手は一つランクを上げ4位に浮上しました。

一方女子は、張本美和選手が6位と日本勢最上位をキープ。WTTファイナルズでは世界ランク2位の中国・王曼碰選手と対戦し初戦敗退となりましたが、順位の変動はありませんでした。

卓球は今後2026年1月7日からWTTチャンピオンズドーハが始まります。

【男子シングルス】

▽トップ10

1位 王楚欽(中国)

2位 林詩棟(中国)

3位 カルデラノ(ブラジル)

4位 張本智和

5位 モーレゴード(スウェーデン)

6位 F.ルブラン(フランス)

7位 梁靖崑 (中国)

8位 松島輝空

9位 A.ルブラン(フランス)

10位 チウ ダン(ドイツ)

▽TOP50までの日本人選手

20位 戸上隼輔

26位 宇田幸矢

29位 篠塚大登

37位 田中佑汰

【女子シングルス】

▽トップ10

1位 孫穎莎(中国)

2位 王曼碰(中国)

3位 蒯曼(中国)

4位 陳幸同(中国)

5位 王芸迪(中国)

6位 張本美和

7位 朱雨玲(マカオ)

8位 陳熠(中国)

9位 伊藤美誠

10位 早田ひな

▽TOP50までの日本人選手11位 橋本帆乃香14位 大藤沙月15位 長粼美柚18位 木原美悠29位 佐藤瞳36位 横井咲桜41位 赤江夏星48位 芝田沙季