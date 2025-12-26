日中関係が冷え込む中、中国政府が中国国内の旅行会社に対し、日本行きの旅行者をこれまでの「6割」にまで減らすよう指示をしていたことがわかりました。『news zero』が中国人観光客が多く訪れる京都のホテルを複数取材すると、ある変化が起きていました。

■京都に“変化” 「大勢の団体はあまり見なくなった」

岩崎陽アナウンサー(news zero)「料亭などが立ち並ぶ通り、外国人観光客の姿も多く見られます」

25日夜、『news zero』は京都へ。夜になってもにぎわう通りですが、この通りに店を構える人からすると変化があるようで…。

飲食店店長「（ここ3〜4か月）中国人系の大勢の団体はあまり見なくなったかなと」

高市首相の台湾有事をめぐる発言以降、緊張が高まっている日中関係。25日、新たに中国政府が中国国内の旅行会社に対し“ある指示”をしていたことがわかりました。

複数の大手旅行会社の担当者を集め「日本行きの旅行者をこれまでの6割にまで減らすように」と指示。口外しないよう口止めしていたといいます。実際に、各旅行会社は団体客の受け付けなどを中止したということです。

■京都市内のホテルでは“異変”

去年、外国人観光客の中で中国人が最も多く宿泊していた京都。市内のホテルでは、異変が起きていました。

――こちらの部屋はいくら？

ホテルのスタッフ

「（1泊）8000円台〜9000円。昨年が1万2000円〜1万4000円、かなり安くなってしまっている」

これまで、客のおよそ3割が中国人観光客だったといいますが、今は1割にも満たず、空室が目立つ状況だといいます。

ホテルのスタッフ

「11月の中旬からたくさんの中国の方がキャンセルの電話、中国の社会の情勢という理由で」

そこで―。

ホテルのスタッフ

「少しでも値段を下げて来ていただく、特に国内のお客様に来ていただくというところで値段を下げています」

――値段下げていることはどう？

ホテルのスタッフ

「正直、もう少し高く売りたいところ。毎年毎年、インバウンド客が増えてくるので、それに応じて料金が上がっていくのが理想だと思うので、大幅に下げる…過去例のない値下げ幅は非常に悔しいというのは正直な感想」

また、『news zero』が市内のほかのホテルも取材してみると、「価格競争が激化していて下げざるを得ない状況」「3000円台まで下げざるを得ない」「昨年はこの時期満室だったが、今は空きがある。価格面においてとても影響をうけている」といった困惑の声が聞かれました。

■ターゲットを日本国内に変えていく動き広がる

日本の観光客からは、価格が下がったことに喜ぶ声も。

福岡県からの観光客

「2人で3泊4日で2万6000円、びっくりしました。1泊でそのくらい（2万6000円）かと思ったら3泊だったので」

愛知県からの観光客

「京都全体が高いイメージあったが、探したら結構安かった」

ターゲットを日本国内に変えていく動きが広がっています。

■実際に「渡航を控えている」という中国市民も

中国政府が国民に対し、日本への渡航自粛を呼びかけた先月、日本を訪れた中国人観光客の数はおよそ56万人と、月別で見ると今年最も少ない数となりました。

中国の市民に話を聞くと、実際に渡航を控えているという声も。

北京市民

「日本のアニメに影響されて日本に行きたくなった。中日関係の件が起きたから、旅行の予定は無期限で延期だ」

「ビザの申請が難しいらしいと子どもに言われたのでやめちゃった。（国内の）海南省へ数日行くことにした」

来年2月には、中国人観光客が毎年“大移動”する中国の旧正月「春節」が控えていますが、中国からのキャンセルが相次いでいるという先ほどのホテルは―。

ホテルスタッフ

「特に冬のシーズンは、春節であったり中国のお客様がたくさん来る時期、本来であれば来る時期なので、国籍問わずきていただきたいので、これからとにかく来てほしいと願うばかりです」

（12月25日『news zero』より）