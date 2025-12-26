»²À¯ÅÞ¤¬±ÊÅÄÄ®¤Î¡ÖºÆÀ¸¹©¾ì¡×¤Ë¡ª ÃæÀî½ÓÄ¾¸µµÄ°÷¤¬ÆþÅÞ¡Ä¥ï¥±¤¢¤êµÄ°÷¤Î¼õ¤±»®
¡¡»²À¯ÅÞ¤¬±ÊÅÄÄ®¤ÎàºÆÀ¸¹©¾ìá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»²À¯ÅÞ¤Ï£²£µÆü¡¢¸µ¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæÀî½ÓÄ¾¸µ½°±¡µÄ°÷¡¢¸µ¹Ò¶õ¼«±Ò´±¤Î±§ÅÔÎ´»Ë¸µ»²±¡µÄ°÷¤ÎÀ¯Ä´²ñÄ¹Êäº´¤Ø¤Î½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ½Ð¿È¼Ô¤À¤é¤±¤Î¾õ¶·¤Ë¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤Ï¶ì¾Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥ï¥±¤¢¤ê¸µµÄ°÷¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡»²±¡Áª¤ÇÅöÁª¤·¤¿ÇßÂ¼¤ß¤º¤Û»á¤Ï¸µÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢°ÂÆ£Íµ»á¤Ï¸µ¼«Ì±ÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ÇÅÞ¤ÎÌö¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢Áªµó¸å¤â¿ÀÃ«»á¤Î¥¹¥«¥¦¥È³èÆ°¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö¤³¤Î¥Ï¥²¡¼¡¼¥Ã¡×¤ÇÀ¤¤òÁû¤¬¤»¤¿ËÅÄ¿¿Í³»Ò¸µ½°±¡µÄ°÷¤ò¥Ü¡¼¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ì¤Ð¡¢µÜ¾ë¸©ÃÎ»öÁª¤ÇÀËÇÔ¤·¤¿¸µ¼«Ì±ÅÞ¤ÎÏÂÅÄÀ¯½¡¸µ»²±¡µÄ°÷¤ò¸ýÀâ¤Íî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÆþ¤ê¤·¤¿ÃæÀî»á¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæÀî½¨Ä¾¸µ´´»öÄ¹¤ÎÂ©»Ò¤Ç¡¢£²£°£±£²Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÅöÁª¡£½µ´©»ïÊóÆ»¤Ç½÷À¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿¤¿¤á·Ð»ºÀ¯Ì³´±¤ò¼Ç¤¡££²£±Ç¯½°±¡Áª¤ÇÌµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤âÍîÁª¤·¡¢À¯³¦°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃæÀî»á¤Ï°ìÉôÊóÆ»¤òÈÝÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¼«¤é¤ÎÉÔÆÁ¤òÃÑ¤¸¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¿¡£¼«¤é¤òÎ§¤·¤Æ¡¢·üÌ¿¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¿ÀÃ«»á¤Ï¡ÖËÜµ¤¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¿·¤·¤¤ÅÞ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÃæÀî»á¤Ë¤Ï¡Ë¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤ä¤é¤«¤·¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÇÁ´°÷³°¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤éÃ¯¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¤â¤¦É½¤Ë¤ÏÎ©¤Æ¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ù¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÅÞ¤¬µÞ³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢Ç¤Î¼ê¤â¼Ú¤ê¤¿¤¤¤Û¤É¤Ç¡¢µÄ°÷·Ð¸³¼Ô¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤Â¨ÀïÎÏ¡£¿ÀÃ«»á¤Ï¡ÖàÂè£²¼«Ì±ÅÞá¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤«¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¶¯¤µ¡¢ÎÉ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¯ÅÞ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤Û¤«¤Ë¤âÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¯ÅÞ¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¥¹¥«¥¦¥È¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»²À¯ÅÞ¤Ï¥ï¥±¤¢¤ê¤ä½ô»ö¾ð¤Ç±ÊÅÄÄ®¤òµî¤Ã¤¿¸µµÄ°÷¤Î¼õ¤±»®¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢ºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÆ»¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£