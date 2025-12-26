「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」ロゴ（C）テレビ朝日

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/26】テレビ朝日では12月26日『ミュージックステーション』が送る年末の大型音楽プログラム『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（午後4時30分〜よる11時10分）を6時間40分に渡って生放送。この度、出演者のタイムテーブルが発表された。

【写真】STARTO6組コラボメドレーの時間は？今夜放送「MステSP」タイムテーブル

◆「Mステ SUPER LIVE」豪華65組のタイテ解禁


総勢65組の豪華アーティストが年末の幕張メッセとテレビ朝日に集結し、一夜限りの生ライブを繰り広げる同番組。2025年を彩ったアーティストたちがヒット曲を披露するほか、STARTO所属アーティスト6組による豪華メドレーや、King ＆ Princeと50TA（狩野英孝）による一夜限りのコラボ企画、そして最強アイドル8組80人による夢コラボや、ゴールデンボンバーの年末恒例『女々しくて2025流行語ver.』も。貴重なパフォーマンスが盛りだくさんとなる。（modelpress編集部）

◆全アーティスト＆タイムテーブル（五十音順）


◆午後4時30分〜


INI『Present』
ACEes『Troublemaker』（嵐カバー）『Biggest Party』
CANDY TUNE『倍倍FIGHT!』
THE RAMPAGE『BREAK IT DOWN』
Tani Yuuki『もしものがたり』
超ときめき◆宣伝部（※「◆」は正式には「ハートマーク」）『超最強』
FANTASTICS『BFX』

◆午後5時〜


ano『ハッピーラッキーチャッピー』
WEST.『SOUTH WEST BEACH！！』
Kis-My-Ft2『＆Joy』
櫻坂46『Make or Break』
JO1『BE CLASSIC』
GENERATIONS『PAINT』
STUTS『99 Steps （feat. Kohjiya, Hana Hope）』
→ゲストダンサー　原口武蔵（LDH SCREAM）×勇太×三浦大知
なにわ男子『Never Romantic』
Number_i『i-mode』
NiziU『◆Emotion』（※「◆」は正式には「ハートマーク」）
乃木坂46『ネーブルオレンジ』
羊文学『声』
BE:FIRST『Stare In Wonder』
緑黄色社会『さもなくば誰がやる』

◆よる6時〜


AI『ハピネス』
いきものがかり『生きて、燦々』
＝LOVE『絶対アイドル辞めないで』『ラブソングに襲われる』
SUPER BEAVER『人として』
Da-iCE『ノンフィクションズ』
DISH//『携帯電話』（RADWIMPSカバー）
Travis Japan『Disco Baby』
50TA（狩野英孝）『PERFECT LOVE』
FRUITS ZIPPER『はちゃめちゃわちゃライフ！』
マカロニえんぴつ『パープルスカイ』
三浦大知『Horizon Dreamer』

◆よる7時〜


アイナ・ジ・エンド『革命道中』
AKB48『RIVER〜ポニーテールとシュシュ〜ヘビーローテーション』
ゴールデンボンバー『女々しくて 2025流行語ver.』
SUPER EIGHT『あおっぱな』
Superfly『僕のこと』
T.M.Revolution『WHITE BREATH』
徳永英明『時代』（中島みゆきカバー）
Mrs. GREEN APPLE『クスシキ』『Carrying Happiness』
M!LK『イイじゃん』
LiSA『残酷な夜に輝け』
RIP SLYME『JOINT』

◆よる8時〜


あいみょん『ビーナスベルト』
いきものがかり『コイスルオトメ』
幾田りら『恋風』
King ＆ Prince『Theater』
最強アイドル8組80名が夢コラボ 『なんてったってアイドル』（小泉今日子カバー）
高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃×AKB48×乃木坂46×超ときめき◆宣伝部×＝LOVE×KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET）
SixTONES『Stargaze』『こっから』
timelesz『レシピ』『Rock this Party』
HANA『My Body』
Perfume Mステ✕Perfumeスペシャルステージ

◆よる9時〜


WEST. × なにわ男子『硝子の少年』（KinKi Kidsカバー）
XG『GALA』
Kis-My-Ft2 × Travis Japan『ダイナマイト』（SMAPカバー）
King ＆ Prince × SixTONES『One Love』（嵐カバー）
King ＆ Prince ×50TA『希望の丘』
Creepy Nuts『doppelgänger』『オトノケ』
ZICO, 幾田りら『DUET』
HANA『NON STOP』
back number『ブルーアンバー』『怪盗』
Mrs. GREEN APPLE『GOOD DAY』
YURIYAN RETRIEVER『難波ナンバーワン』
レミオロメン『粉雪』

◆よる10時〜


aiko『シネマ』
SHISHAMO『明日も』
Stray Kids『CEREMONY』
Snow Man『D.D.』『カリスマックス』
Vaundy『僕にはどうしてわかるんだろう』『怪獣の花唄』
ゆず『いつか』『GET BACK』
L’Arc-en-Ciel『Driver’s High』『ミライ』

【Not Sponsored 記事】