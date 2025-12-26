今夜放送「Mステ SUPER LIVE」豪華65組タイムテーブル発表
【モデルプレス＝2025/12/26】テレビ朝日では12月26日『ミュージックステーション』が送る年末の大型音楽プログラム『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（午後4時30分〜よる11時10分）を6時間40分に渡って生放送。この度、出演者のタイムテーブルが発表された。
【写真】STARTO6組コラボメドレーの時間は？今夜放送「MステSP」タイムテーブル
総勢65組の豪華アーティストが年末の幕張メッセとテレビ朝日に集結し、一夜限りの生ライブを繰り広げる同番組。2025年を彩ったアーティストたちがヒット曲を披露するほか、STARTO所属アーティスト6組による豪華メドレーや、King ＆ Princeと50TA（狩野英孝）による一夜限りのコラボ企画、そして最強アイドル8組80人による夢コラボや、ゴールデンボンバーの年末恒例『女々しくて2025流行語ver.』も。貴重なパフォーマンスが盛りだくさんとなる。（modelpress編集部）
INI『Present』
ACEes『Troublemaker』（嵐カバー）『Biggest Party』
CANDY TUNE『倍倍FIGHT!』
THE RAMPAGE『BREAK IT DOWN』
Tani Yuuki『もしものがたり』
超ときめき◆宣伝部（※「◆」は正式には「ハートマーク」）『超最強』
FANTASTICS『BFX』
ano『ハッピーラッキーチャッピー』
WEST.『SOUTH WEST BEACH！！』
Kis-My-Ft2『＆Joy』
櫻坂46『Make or Break』
JO1『BE CLASSIC』
GENERATIONS『PAINT』
STUTS『99 Steps （feat. Kohjiya, Hana Hope）』
→ゲストダンサー 原口武蔵（LDH SCREAM）×勇太×三浦大知
なにわ男子『Never Romantic』
Number_i『i-mode』
NiziU『◆Emotion』（※「◆」は正式には「ハートマーク」）
乃木坂46『ネーブルオレンジ』
羊文学『声』
BE:FIRST『Stare In Wonder』
緑黄色社会『さもなくば誰がやる』
AI『ハピネス』
いきものがかり『生きて、燦々』
＝LOVE『絶対アイドル辞めないで』『ラブソングに襲われる』
SUPER BEAVER『人として』
Da-iCE『ノンフィクションズ』
DISH//『携帯電話』（RADWIMPSカバー）
Travis Japan『Disco Baby』
50TA（狩野英孝）『PERFECT LOVE』
FRUITS ZIPPER『はちゃめちゃわちゃライフ！』
マカロニえんぴつ『パープルスカイ』
三浦大知『Horizon Dreamer』
アイナ・ジ・エンド『革命道中』
AKB48『RIVER〜ポニーテールとシュシュ〜ヘビーローテーション』
ゴールデンボンバー『女々しくて 2025流行語ver.』
SUPER EIGHT『あおっぱな』
Superfly『僕のこと』
T.M.Revolution『WHITE BREATH』
徳永英明『時代』（中島みゆきカバー）
Mrs. GREEN APPLE『クスシキ』『Carrying Happiness』
M!LK『イイじゃん』
LiSA『残酷な夜に輝け』
RIP SLYME『JOINT』
あいみょん『ビーナスベルト』
いきものがかり『コイスルオトメ』
幾田りら『恋風』
King ＆ Prince『Theater』
最強アイドル8組80名が夢コラボ 『なんてったってアイドル』（小泉今日子カバー）
高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃×AKB48×乃木坂46×超ときめき◆宣伝部×＝LOVE×KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET）
SixTONES『Stargaze』『こっから』
timelesz『レシピ』『Rock this Party』
HANA『My Body』
Perfume Mステ✕Perfumeスペシャルステージ
WEST. × なにわ男子『硝子の少年』（KinKi Kidsカバー）
XG『GALA』
Kis-My-Ft2 × Travis Japan『ダイナマイト』（SMAPカバー）
King ＆ Prince × SixTONES『One Love』（嵐カバー）
King ＆ Prince ×50TA『希望の丘』
Creepy Nuts『doppelgänger』『オトノケ』
ZICO, 幾田りら『DUET』
HANA『NON STOP』
back number『ブルーアンバー』『怪盗』
Mrs. GREEN APPLE『GOOD DAY』
YURIYAN RETRIEVER『難波ナンバーワン』
レミオロメン『粉雪』
aiko『シネマ』
SHISHAMO『明日も』
Stray Kids『CEREMONY』
Snow Man『D.D.』『カリスマックス』
Vaundy『僕にはどうしてわかるんだろう』『怪獣の花唄』
ゆず『いつか』『GET BACK』
L’Arc-en-Ciel『Driver’s High』『ミライ』
