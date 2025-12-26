「高羽さんの知っている人です。誰だか分かりますか？」

1999年、名古屋市西区の自宅アパートで高羽奈美子さん（当時32歳）が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された安福久美子（69）容疑者。名古屋地検は11月14日から、刑事責任能力の有無などを調べるため、鑑定留置を実施している。自ら出頭し、取り調べにも素直に応じているものの、いまも殺害した動機は謎のまま。高羽奈美子さんの夫・悟さんの証言や、精神科医の分析と共に、改めて事件の背景に迫る。

「10月31日の14時過ぎ、刑事さんから“今夜、犯人を逮捕します”と告げられました。“誰か？”と尋ねると、私の知り合いだという。“高校時代の同級生か？”と問うと、“当たりです”との答えが返ってきました。そこで私がある名前を挙げると、“なぜ分かったんですか”と刑事さんは驚いていました。逆恨みされるとしたら、彼女しかいないと思ったのです」 憔悴した面持ちながら、張りのある声でこう話すのは高羽悟さん（69）である。

高校時代の安福久美子容疑者（高校の卒業アルバムより）

妻・奈美子さん（32=当時=）が、愛知県名古屋市西区の自宅アパートの一室で殺害されたのは1999年11月。26年の時を経て、愛知県警は先月31日、奈美子さん殺害容疑で名古屋市に住む安福久美子を逮捕した。

急転直下の逮捕劇

鋭利な刃物で首を数カ所刺された奈美子さんの死因は失血死だった。傍らにいた当時2歳の長男・航平さん（28）の目の前で絶命したという。

「玄関を中心に大量の血痕が残されていたことから、奈美子さんはドアを開けてすぐに襲われたとみられています。安福は“犯行の際に手にケガを負った”とも供述しており、実際、アパートから北東方向へ約500メートルにわたって血痕が点々と残されていました。発生からほどなくして、現場周辺で腕を隠すように走り去る中年女性の目撃情報が寄せられ、“年齢40〜50代の女”“血液型はB型”などといった犯人像も報じられました」（全国紙社会部デスク）

逮捕は間近とみられたが、捜査線上に安福の存在が浮上することはなかった。

転機となったのは事件から25年の節目を迎えた昨年、新たな捜査方針が打ち出されたことだった。

「学生時代の部活動のOB会名簿などを基に、悟さんの交友関係を一人ずつ捜査員がつぶしていったのです。その中に安福も含まれていて、今回の急転直下の逮捕劇へつながりました。高校の同級生だったこともさることながら、何より驚いたのは、犯人がこの間、変わらず名古屋市内に住み続けていたことです」（地元紙記者）

安福容疑者が犯行時に住んでいたマンションは、西区のアパートから直線距離にして約10キロ。同マンション住人が言うには、

「控え目な印象の女性でした。周囲とは、エレベーターで会えばあいさつを交わす程度の交流しか持っていなかったと思います。覚えているのは、同年代の旦那と子供2人の4人家族だったということです」

一家がこのマンションから約450メートルの距離にある一軒家へと移り住んだのは約10年前。近隣住民は、

「ここは旦那さんの実家です。引っ越し時にあいさつに来た旦那さんが“町内会の会費などについてはすべて自分を通してください”と言って、以降、会の組長仕事なども主に一人でこなしていました。ニュースを見て、奥さんがまるで人目を避けるように暮らしていた理由が分かったような気がしました」

「高校時代に2度、バレンタインデーのチョコを」

逮捕時は名古屋市内の大型スーパーで事務のアルバイトをしていたという安福について、悟さんがこう振り返る。

「高校時代、同じソフトテニス部に所属していましたが、印象は“おとなしい”のひと言です。ただ彼女から高校時代に2度、バレンタインデーの時にチョコをもらいました。“好きです”と書かれた手紙を受け取ったこともありますが、私は当時、彼女の親友のことが好きだったため、気持ちには応えられないと断りました」

安福の親友に悟さんが告白することはなく、自分の秘めた思いを彼女が知ることはなかったはずだと話す。

安福と中高一緒だった同級生に話を聞くと、

「とにかく“地味で口数が少ない”といった記憶しかなく、本当に目立たない存在でした。高校では一緒のクラスになったことがなかったので、今回の報道で初めて同じ高校に通っていたことを知ったくらい、影の薄い女の子でした」

「テニスコートに現れ、何時間も私を待っていたことが」

卒業後、悟さんは同県豊橋市内の大学に進学するが、思わぬ形で安福と再会することになる。

「私は大学に入ってもテニスを続けていたのですが、ある日、大学のテニスコートに彼女が現われ、何時間も私を待っていたことがありました。名古屋から豊橋までは電車で2時間近くかかるため、このまま帰すのも気がとがめ、とりあえず近くの喫茶店に一緒に入ることにした。確か、その場で“こういうことをされると困るんだ”と言うと、彼女が突然泣き出して困り果てました」（悟さん）

安福も県内の別の大学に通い、テニス部に入っていたというが、

「待ち伏せをされた日以外にも、テニスの大会で、彼女が友達を連れて私を応援していたことがありました。まさか犯人だなんて思わなかったので、好意を寄せられていたことを警察には話していませんでした」（同）

悟さんは転居後も、現場保存のためにこれまで私費で2200万円以上を投じて、惨劇の舞台となったアパートを借り続けてきた。DNAなど証拠保全はなされていたが、いつの日か犯人を事件現場で実況見分に立ち会わせたいとの思いもあった。

しかし安福がどうやって、当時の自宅住所を突き止めたのかは不明という。

「彼女と奈美子に面識はなかったはずです。なぜ奈美子を狙ったのか。家内を殺されるほど、私は何かひどいことをしたのかと問わずにはいられません」（同）

「憎しみと愛着という相反する感情を抱き……」

凶行の背景について、精神科医の片田珠美氏は、

「安福容疑者のように、周囲から“おとなしい”と評価される人は、自己主張などをしない反面、内側で感情や衝動を抑圧しているケースが少なくありません。高校時代に2度もバレンタインチョコを渡すなど、彼女の恋心は本物だったと思われます。しかし大学生になって数時間も待ち伏せするなど、異様な執着へと変質している点に注目します」

精神分析の世界で「アンビバレント（両価的）」と呼ばれる感情が見え隠れするという。

「拒絶されたと感じて憎しみと愛着という相反する感情を抱き、ストーカー行為などへ転じる事例は存在します。そういった感情は一度、心の内に宿ると消し去るのは容易ではありません。事件の少し前に悟さんと再会したことで、心の奥にしまいこんでいた情動が一気に噴き出したのではないか。そして、その矛先は本人でなく、彼が最も大切にしている存在へと向けられた可能性があります」（同）

「奈美子と航平に謝らなければならない」

一方で、いまも苦悶が消えることはないと、悟さんは声を落として言う。

「犯人が逮捕されたことは、すでに奈美子には報告しました。でも、まさか自分の知り合いが犯人だったなんて……。この点に関しては、奈美子と航平に謝らなければならないと思っています」

安福容疑者の心の闇を解明するには、まだ時間がかかりそうである。

