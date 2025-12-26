永田町用語を使わず

10月下旬に高市早苗首相が誕生して以降、報道各社による内閣支持率調査は高い水準をキープしている。政権内では高支持率について冷静な受け止め方をする向きは少なくないが、常に注目され、模索されるのが「解散時期はいつか」だ。解散時期その他、永田町の未来予想図を見てみよう。

「“高市氏が働いて働いて、と言った通りに粉骨砕身して仕事に生命をかけているように国民に映っている点が評価されているのではないか”と官邸の人間は言っていました」

と、政治部デスク。

「国会でも野党議員に自由に使っていい財源の使い道を問われて“自民党に怒られるかもしれない”などと返答したり、“遺憾に思う”など永田町用語を使わずできるだけ自分の言葉で語ろうとしたりしています。支持する人たちは、日本人が美徳とする誠実、真摯、勤勉といったキャラクターを高市氏に見ているのかもしれません」（同）

「核保有」発言も

自分の言葉で語ろうとした結果、台湾有事に関する答弁では日中関係の悪化を招いたわけだが、これについても世論調査では首相の不手際を問う声より、姿勢を評価する声の方が大きい。

高市首相

「国民の間からも“高市氏は間違ったことを言っていない”“威圧する中国が悪い”といった指摘が多いですね」（同）

日中間の泥沼の長期化が懸念される中、12月18日、官邸幹部がオフレコながら「日本は核保有すべき」という発言を行い、それが報じられ、これを受けて責任を問う声があがった。

「立憲民主、公明、共産が官邸幹部のクビを求め、中国も高市氏の国会答弁と絡めて過剰な反応を示しました。官邸幹部の後押しをするはずの防衛省からも“罷免すべし”の声が出ていますが、現時点で高市氏に辞めさせる考えはありません。政権側は年が明け、通常国会で野党がどれくらい突っ込んでくるかを注視しています」（同）

26日には、公選法違反疑惑で刑事告発された林芳正総務相の釈明会見が予定されている。

衆院議員定数の削減は

「官邸幹部の発言や林氏の問題など、スキャンダルや失言はいつハジけるか想定できませんが、2026年度予算に国民民主が賛成する流れで、“少し先”までは見通せるようになった印象がありますね」（同）

予算通過後の懸案のひとつは、日本維新の会が強硬に主張する衆院議員定数の削減だ。

「成立は相当難しい、あるいは無理だと見られています。高市氏と馬が合う維新の吉村洋文代表から見て“高市氏が頑張った姿”をどれだけ見せられるかがポイントだとの指摘もあります。煮え切らない自民を見捨てて維新が連立を去るのか、分裂して一部が残り、代わって国民民主が連立に参画するのか、いくつかのシナリオが語られています。が、連立離脱したところで維新が議員定数削減を果たせるかというと微妙。現在掲げている“1割削減”から若干後退しても与党のままでいて何らかの果実を得ようという方針を取るかもしれません」（同）

維新に関しては、「国保逃れ」という重大な疑惑が生じている。年明けに野党の追及が厳しくなるのは必至で、どれだけ強気で自民党側に迫れるかは怪しいところではある。

高市プランとは

予算成立後には「骨太の方針」が打ち出される見込みだ。

「そこに高市氏のやりたいことが盛り込まれることになります。会期末が近づくにつれて立民が内閣不信任案を出すか否かにも注目が集まっていく。不信任案が出た時点である程度の内閣支持率があれば高市氏は衆院を解散するでしょう」（同）

その際に形勢が悪いからということで立民が解散を避けたいと思っていても、通常国会において2年連続で不信任案を出さないで良いのかという圧力もかかっているはずだ。

「高市氏にはとにかく、やりたいことを政策に落とし込んで実現するとの思いがあります。計画のひとつとして伝わってきているのは、2027年春の統一地方選をこなした後のタイミングで衆院を解散し、この年秋に任期満了を迎える自民党総裁選を無風にしようとするものです」（同）

支持率を見れば、高市内閣の未来予想図は明るいものになる。一方で、ここまで見たようにマイナス要因も数多い。働いて働いて、プラン通りに事態を運べるか否か――。

