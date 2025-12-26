「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）

公開枠順抽選会が２５日、都内のホテルで行われた。レガレイラの枠順は６番目に抽選の順番が回ってきた。引いたのはルメール。「真ん中ぐらいがいいと思う」と右手を使って臨み、手にしたのは３枠５番。その数字を見るなり「パーフェクト」と満面の笑みで喜びを爆発させた。

１年ぶりにコンビを組む相棒は、牝馬として史上初の連覇が期待されている。枠順の有利不利が大きいコース形態とあって、何よりも欲しかった内寄りの好枠をゲット。「有馬は枠が大事なのでホッとしています。１年ぶりの騎乗ですが、能力が高いことは分かっているので、あとはスタートを気を付けたい」と、レースのイメージを膨らませた。

他の有力馬も上々の枠を手にしたことで、水面下での戦いはすでに始まっている。確たる逃げ馬も存在するが、鞍上が最も気にかけるのは昨年のダービー馬。「ダノンデサイルが一番のライバル。いい馬だし、自在性もある。でもレガレイラが昨年は勝っているわけですし、自分のリズムを大事にしたい。１コーナーとスタンド前のポジションが大切。ペースにもよるけれど、いいスポットにいたい」。狙うのは、中団よりやや前から運んで抜け出した昨年の再現だ。

リーディングジョッキーを独走する名手は抽選を終え、壇上を降りる際に激しいガッツポーズも披露。既に勝利の青写真を描いているようで、自身４度目の有馬記念制覇へ視界は良好だ。