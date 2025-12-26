一度は「オワコン」とまで言われ、地上波テレビから姿を消した時代劇が、今、CS放送「時代劇専門チャンネル」を舞台に熱狂的な支持を集めている。視聴可能世帯数は約680万世帯（2025年9月末時点）、月間視聴率は有料放送の中で日本一をキープ。北大路欣也、松本幸四郎、天海祐希といった錚々たる俳優陣が、そのオリジナル作品に次々と出演している。なぜ、これほどまでに一流の人々がそのプロジェクトに集うのか。この復活劇を率いる日本映画放送株式会社社長・宮川朋之氏の仕事術には、「人に恵まれる」ための普遍的な法則が隠されていた。（取材・構成／イトモス研究所所長 小倉健一）

一流の人ほど

周りへの気配りを忘れない

――宮川さんの手掛ける作品には、北大路欣也さんや松本幸四郎さんをはじめ、日本を代表するような名優の方々が参加されています。彼らのような一流の人々を惹きつけ、チームを成功に導くために、リーダーとして最も大切にされていることは何でしょうか。

宮川朋之（以下、宮川） 面白いことに、一流の方であればあるほど、まったく自分本位ではなく、常に周囲への気配りを忘れません。オリジナル時代劇『三屋清左衛門残日録』で北大路欣也さんとご一緒したときも、現場のスタッフ一人ひとりに気を配り、丁寧に接しておられる姿が非常に印象的でした。

北大路さんほどのキャリアがあれば「私の作品だ」と言っても誰も文句は言わないはずなのに、決してそんな素振りは見せない。その姿勢に、学ぶべきことは本当に多いと感じます。

これは、時代劇というジャンルが持つ特性も関係しているかもしれません。時代劇の現場は、カツラ、衣装、殺陣、所作指導など、数多くの専門職、つまり「職人」たちの連携プレーで成り立っています。誰か一人が欠けると作品は完成しない。そのことを、北大路さんのようなベテランの方々は肌で知っておられるのです。

だからこそ、すべてのスタッフに対して敬意を払い、最高の仕事ができる環境を自ら作ろうとされるのではないでしょうか。

私自身がプロジェクトを率いる上で最も大切にしているのも、まさにそうした方々への「礼儀」と「敬意」です。特に、作品への参加をお願いするキャスティングの際は、最大限の配慮を尽くすようにしています。

単にビジネスライクなオファーをするのではなく、なぜその役をお願いしたいのか、その理由を自分の言葉で、必ず手紙に認（したた）めてお渡ししています。

