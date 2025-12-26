28歳の日本人FW、ドイツ優勝経験クラブへの移籍が破談していた！現地記者が暴露「売却する気があったら…」
ブンデスリーガで優勝経験もあるクラブへの移籍が破談していたようだ。
セルティックの前田大然は昨夏、移籍を志願したがクラブに認められなかった。この事実を明かして以降、冬の前田移籍の可能性は高いとの見方は少なくない。
昨季、古橋亨梧の退団後に得点力を爆発させ、戴冠に大きく貢献した前田には、様々なクラブが関心を寄せたと言われている。
セルティック専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、マーク・グイディ記者は、『Go Radio Football Show』で「確かに知っているのは、ブンデスリーガのヴォルフスブルクからの関心があったということだ」と話した。
「セルティックに売却する気があったら、それが最も近かったと思う。昨季が終わったときに何度も言ったが、マエダを売るタイミングがあるとしたら、それは夏だった。市場価値が最高だったからだ。27歳だった。今は１歳年を重ねている。そして今季は素晴らしい出来ではない。５回の決定機で４回外した。チャンピオンズリーグ予選のカイラト戦で外した決定機は大きかった」
確かに、今季の前田は昨季のような出来にない。移籍を望んだと告白したため、モチベーション低下も指摘された。ただ、同記者は「彼が全力を尽くしているのが分かるのは確か」と述べている。
「ゴールを決めたらいかに喜んでいるか、それが彼にとって何を意味しているかも分かる」
だからこそ、グイディ記者は「１月に彼が売られることはないと思う。とどめる必要がある選手なのは間違いない。彼はまだあのエネルギーレベルだ」と続けた。そのうえで、シーズン後はまた別の話だと述べている。
「でも、夏になったら、前進するタイミングだと思う。正確に金額は分からないけど、昨夏で1700〜1800万ポンド（約36億〜38億円）だったら、この夏はせいぜい半額だろうがね」
契約延長をめぐるうわさも後を絶たない前田だが、この冬、そして次の夏に、どのような道を選ぶのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
