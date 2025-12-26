MLB公式サイトは日本時間25日、球団の担当記者が協力し2025年シーズンの各チーム最高の勝利を発表。6球団がドジャースとの試合を選びました。

ア・リーグ東地区、オリオールズは日本時間9月7日の試合を選出。この日はドジャースの山本由伸投手を相手に9回までノーヒットノーランを継続されます。あと1アウトとされましたがホリデー選手がホームランを放ち大記録を阻止、山本投手が降板すると、リリーフ陣を打ち崩しサヨナラ勝利を収めました。

ア・リーグ西地区のエンゼルスはドジャースに対して今季5勝0敗として迎えた8月14日、先発の大谷翔平投手から4点を奪うと5回途中で降板。1点ビハインドの8回にはオハピー選手が2点タイムリーで逆転し、2連覇を達成するチームから6連勝としました。

同じく西地区のアストロズは7月5日、ドジャース投手陣から5本のホームランを放つなど20安打18得点で敵地の試合で完勝。一方ドジャースは6回に10点を奪われ、1イニング10失点は1999年4月の11失点以来26年ぶり、ドジャー・スタジアムでの17点差以上の敗戦は球団ワースト記録となりました。

ナ・リーグ東地区のフィリーズは9月16日、9回に同点に追いつかれますが延長10回にリアルミュート選手の犠牲フライで勝ち越してドジャースに勝利。この日90勝目をマークしたフィリーズがこの時点で2位メッツに12.5ゲームを離し、地区優勝1番乗りを決めました。

ナ・リーグ中地区のカージナルスは8月5日、8回にヘレラ選手が勝ち越しのホームランを放つと同点とされた9回に代打のポソ選手がタイムリーで再び勝ち越し、その裏ランナー1塁でベッツ選手の打球をライトのヌートバー選手がスライディングキャッチでピンチを防ぎ、複数の選手が活躍した試合が選出されました。

ナ・リーグ西地区のジャイアンツは9月13日、山本投手に7回1失点とされましたが同点の10回、4番手・スコット投手から満塁のチャンスを作るとベイリー選手のホームランで同地区のライバルから劇的なサヨナラ勝利を挙げました。

なお、ドジャースは山本投手が中0日で登板し、ワールドシリーズ2連覇を達成したブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を選出。そんなドジャースはライバル29球団中6球団から最高の勝利と選ばれ、印象に残った試合と評価されました。